Con solo hojas de laurel y bicarbonato puedes obtener un gran aliado para diferentes problemas de la casa.

Mezclar hojas de laurel con bicarbonato de sodio es una alternativa económica y sencilla para el hogar, ya que no requiere productos difíciles de conseguir. La combinación reúne la capacidad del bicarbonato para neutralizar olores con los compuestos aromáticos del laurel, lo que permite refrescar ambientes cerrados y ayudar a mantener bajo control la presencia de bacterias y hongos en lugares como armarios, cajones y heladeras.

Otra de sus ventajas es su variedad de usos: puede emplearse como un desodorizante natural para espacios cerrados y también como un limpiador suave para mesadas, azulejos y piletas. Además, no produce rayones en las superficies y, al no incorporar componentes sintéticos, proporciona un aroma más natural que el de muchos aerosoles comerciales.

Cómo preparar la mezcla de laurel y bicarbonato de sodio en minutos

Preparar la mezcla lleva menos de cinco minutos. Primero se deben secar cinco hojas de laurel, un paso fundamental para prevenir la aparición de moho; después, se las puede triturar o cortar en trozos pequeños antes de incorporarlas a dos cucharaditas de bicarbonato de sodio. Una vez integrada la preparación, se coloca en un recipiente hermético para conservarla.

Pocos saben que las hojas de laurel son aliados clave de la cocina y la limpieza del hogar.

Para perfumar cajones o la heladera, se coloca una cucharadita dentro de un saquito de tela. Como limpiador, se espolvorea sobre la superficie, se frota con un paño húmedo y se enjuaga. No daña griferías ni metales.

Para qué sirve y cuáles son sus límites

El bicarbonato neutraliza los compuestos ácidos que generan malos aromas, mientras que los aceites del laurel aportan propiedades antimicrobianas. La combinación funciona bien como medida de mantenimiento cotidiano en ambientes cerrados y poco ventilados.

El bicarbonato es un elemento super noble, económico y versatil que no puede faltar en tu cocina. Magnific

No obstante, no reemplaza una desinfección profesional ante suciedad persistente o humedad estructural. Su valor está en la prevención diaria, no en resolver problemas que ya superaron ese umbral.

Con eso en mente, laurel y bicarbonato son dos ingredientes que la mayoría ya tiene en casa, con una preparación de minutos y resultados que compiten con ventaja frente a muchos productos de góndola en costo e impacto ambiental.