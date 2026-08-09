Se viene el tormentón de agosto con más de 40 horas de lluvias y ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros por hora.

México atravesará varias jornadas consecutivas con lluvias, tormentas y fuertes ráfagas de viento durante la primera mitad de esta semana. El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa precipitaciones en gran parte del territorio entre el domingo 9 y el miércoles 12 de agosto, con algunos estados expuestos a condiciones adversas durante todo el período.

El fenómeno estará relacionado con la combinación del monzón mexicano, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y divergencia en altura. Para determinadas zonas, el organismo también prevé vientos con rachas de entre 60 y 70 kilómetros por hora, además de lluvias que podrían alcanzar categorías muy fuertes o intensas.

Tormentón de agosto: dónde habrá varios días consecutivos de lluvia

El pronóstico no establece que vaya a llover de manera ininterrumpida durante más de 40 horas. Lo que sí muestra es un período de más de 48 horas con probabilidad de precipitaciones todos los días en numerosos estados, desde el domingo hasta al menos el martes, y en varios casos también durante el miércoles.

Entre las entidades donde coinciden lluvias durante varias jornadas y ráfagas que pueden aproximarse a 70 km/h aparecen:

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Puebla

Oaxaca

Chiapas

Campeche

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Ráfagas de 70 km/h: cuáles serán los estados más afectados

Uno de los momentos de mayor intensidad está previsto para el lunes 10 de agosto. Ese día, el SMN pronostica vientos de 30 a 40 km/h con rachas de 60 a 70 km/h en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Campeche.

Las precipitaciones tendrán distinta intensidad. Para el lunes se esperan lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en el sur de Veracruz y noreste de Oaxaca; lluvias de 50 a 75 mm en sectores de Sonora, Chihuahua y Chiapas; y chubascos fuertes en zonas de Puebla y Campeche.

El viento seguirá siendo un factor para observar durante los días posteriores. Para el miércoles 12, Chihuahua y Tamaulipas vuelven a aparecer con pronóstico de rachas de 60 a 70 km/h.

Puebla, Veracruz y Oaxaca tendrán las lluvias más intensas

El centro, oriente y sur del país también enfrentarán acumulados importantes. Para el martes 11, el SMN prevé lluvias intensas de 75 a 150 mm en el sureste de Puebla, centro y sur de Veracruz y norte de Oaxaca. Un día después, las precipitaciones intensas se concentrarán en el norte de Puebla y Veracruz.

El miércoles también se esperan lluvias de 50 a 75 mm en zonas de Sonora, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El SMN advierte que las lluvias fuertes a intensas pueden presentarse con descargas eléctricas y caída de granizo, además de aumentar los niveles de ríos y arroyos y generar deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Las ráfagas fuertes también podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.