El Banco confirmó que prohibirá las compras con los billetes de 500 y 1,000 pesos que posean esta característica

En esta noticia Características clave de los billetes de las Familias F y G

El Banco de México (Banxico) ha emitido un aviso de gran relevancia a través de su cuenta oficial en redes sociales, el cual es dirigido a todos los ciudadanos interesados en realizar transacciones financieras utilizando billetes físicos.

La máxima autoridad monetaria del país ha señalado que los usuarios que posean billetes de 200, 500 y 1000 pesos de las (familias F y G) así como de 100 pesos de la (familia G) necesitan observar una serie de características clave que estos deben cumplir para garantizar su aceptación en tiendas o instituciones financieras, pues de lo contrario, podrían no ser aceptados.

Se sugiere revisar detenidamente todos los detalles pertinentes relacionados con esta situación.

Freno a los billetes | No se podrán realizar compras con los de 500 y 1,000 pesos que tengan esta característica (foto: archivo).

Características clave de los billetes de las Familias F y G

A través de su sitio web oficial, el Banco de México detalla las singularidades que caracterizan a los billetes del país, tanto los que actualmente están en circulación como aquellos que se encuentran en proceso de retiro.

Dentro de la lista de familias a las que pertenecen los ejemplares emitidos por la entidad monetaria a lo largo de su historia, se destacan los de las familias F y G.

Cada ejemplar presenta una característica particular según la denominación, por lo que es recomendable prestar atención a los siguientes aspectos, no solo para entender su fabricación, sino también para prevenir fraudes:

En lo que respecta a los pertenecientes a la familia G, estos son los que se encuentran en circulación actualmente y no aparecen en la lista de los próximos a ser retirados.

Los billetes de la familia F son aquellos que fueron introducidos en circulación de manera escalonada; el primero en 2006 y el último en 2017, siendo este último el conmemorativo del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917.

Esta familia de billetes presenta modificaciones en los elementos de seguridad, colores y tamaños en comparación con la familia anterior (D1).

El valor de 100 pesos

Familia: G Medidas: 132 x 65 mm

Material: Polímero

Color predominante: Rojo

Reverso:

Anverso:

Valor del billete de 200 pesos

Familia: G

Medidas: 139 x 65 mm

Material: Papel de algodón

Color predominante: Verde

Reverso:

Anverso