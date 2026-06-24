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El Banco de México (Banxico) ha emitido un aviso de gran relevancia a través de su cuenta oficial en redes sociales, el cual es dirigido a todos los ciudadanos interesados en realizar transacciones financieras utilizando billetes físicos.
La máxima autoridad monetaria del país ha señalado que los usuarios que posean billetes de 200, 500 y 1000 pesos de las (familias F y G) así como de 100 pesos de la (familia G) necesitan observar una serie de características clave que estos deben cumplir para garantizar su aceptación en tiendas o instituciones financieras, pues de lo contrario, podrían no ser aceptados.
Se sugiere revisar detenidamente todos los detalles pertinentes relacionados con esta situación.
Características clave de los billetes de las Familias F y G
A través de su sitio web oficial, el Banco de México detalla las singularidades que caracterizan a los billetes del país, tanto los que actualmente están en circulación como aquellos que se encuentran en proceso de retiro.
Dentro de la lista de familias a las que pertenecen los ejemplares emitidos por la entidad monetaria a lo largo de su historia, se destacan los de las familias F y G.
Cada ejemplar presenta una característica particular según la denominación, por lo que es recomendable prestar atención a los siguientes aspectos, no solo para entender su fabricación, sino también para prevenir fraudes:
En lo que respecta a los pertenecientes a la familia G, estos son los que se encuentran en circulación actualmente y no aparecen en la lista de los próximos a ser retirados.
Los billetes de la familia F son aquellos que fueron introducidos en circulación de manera escalonada; el primero en 2006 y el último en 2017, siendo este último el conmemorativo del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917.
Esta familia de billetes presenta modificaciones en los elementos de seguridad, colores y tamaños en comparación con la familia anterior (D1).
El valor de 100 pesos
- Familia: G Medidas: 132 x 65 mm
- Material: Polímero
- Color predominante: Rojo
Reverso:
Anverso:
Valor del billete de 200 pesos
- Familia: G
- Medidas: 139 x 65 mm
- Material: Papel de algodón
- Color predominante: Verde
Reverso:
Anverso