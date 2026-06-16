Miles de adultos mayores en México tienen a su alcance una oportunidad que muy pocos conocen: a través del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), es posible acceder a ingresos mensuales de hasta 9,000 pesos sin necesidad de participar en sorteos, convocatorias especiales ni trámites complicados.

El único requisito indispensable es contar con la credencial INAPAM vigente y tener ganas de seguir trabajando.

Se trata del Servicio de Vinculación Productiva, un programa disponible todo el año que conecta a personas mayores de 60 años con empleos formales o actividades remuneradas acordes a su experiencia y perfil.

¿Qué es el Servicio de Vinculación Productiva y cómo funciona?

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) no solo ofrece descuentos en farmacias y transporte: también opera un programa de inserción laboral que actúa como puente entre los adultos mayores y empresas públicas o privadas que buscan contratar personal.

Existen dos modalidades: el empleo formal, donde la empresa contrata directamente al trabajador con todas las prestaciones de ley —incluyendo un salario que, dado el mínimo vigente en 2026, puede superar los 9,000 pesos mensuales—, y el Sistema de Personas Voluntarias Empacadoras de Mercancía, donde se colabora en tiendas de autoservicio y los ingresos provienen de las propinas de los clientes.

INAPAM 2026: el beneficio poco conocido que permite ganar más de 9,000 pesos al mes si cumples este requisito. Fuente: Shutterstock

El requisito que no puedes saltarte: la credencial INAPAM

Para acceder al programa es obligatorio presentar la credencial INAPAM, un documento completamente gratuito que se tramita de forma presencial en cualquier módulo del instituto público . Solo necesitas acta de nacimiento, identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio reciente, una fotografía tamaño infantil y los datos de un contacto de emergencia.

Eso sí: debes tener por lo menos 60 años y residir en México. Una vez que tengas tu credencial, el registro al programa de vinculación laboral es inmediato.

¿Ya tienes tu credencial? Entonces no necesitas hacer nada más para conservarla

Una aclaración importante que muchos desconocen: todas las credenciales emitidas por el INAPAM siguen siendo válidas sin importar el año en que fueron tramitadas ni el diseño que tengan .

}No es necesario renovarlas a menos que hayan sido robadas, extraviadas o estén deterioradas. Así que si ya cuentas con tu credencial, solo tienes que presentarte en el módulo más cercano con tu identificación oficial y tu CURP para registrarte en el Servicio de Vinculación Productiva y comenzar a aprovechar este beneficio.