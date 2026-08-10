La Comisión Federal de Electricidad (CFE) registra un pasivo de MXN $554,200 millones relacionado con el pago de pensiones, jubilaciones y otros beneficios laborales de sus trabajadores activos y retirados, de acuerdo con su reporte financiero correspondiente al segundo trimestre de 2026, publicado por la propia CFE el 30 de julio.

La cifra aumentó desde los MXN $553,434 millones registrados al cierre de 2025, lo que representó un avance de apenas 0.14% en seis meses. El crecimiento marginal muestra una relativa estabilidad del pasivo laboral de la empresa frente a periodos anteriores.

Este pasivo representa una de las principales obligaciones de largo plazo de CFE y equivale a poco más de una cuarta parte del total de sus obligaciones.

La cifra refleja el valor estimado de los recursos que la empresa deberá destinar para cumplir con las pensiones, jubilaciones y otros beneficios laborales de su plantilla actual y sus extrabajadores.

Reforma a pensiones puso a jubilados de CFE bajo presión

El monto reportado por la empresa se da en un año marcado por cambios en el régimen de pensiones de los trabajadores de empresas del Estado.

En marzo de 2026, el Congreso aprobó una reforma constitucional para establecer un límite a las pensiones de trabajadores de confianza de empresas públicas como CFE y Petróleos Mexicanos (Pemex), bajo el argumento de eliminar las llamadas “pensiones doradas”.

Para 2026, el tope establecido inicialmente quedó en alrededor de MXN $67,145 netos mensuales, equivalente a la mitad del salario de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

La modificación también alcanzó a pensiones que ya estaban en curso, lo que provocó reducciones de entre 30% y 70% para más de 20,000 jubilados de Pemex y CFE. En algunos casos, los descuentos llegaron hasta MXN$ 32,000 por cada catorcena (periodo de 14 días).

Los extrabajadores respondieron con movilizaciones y plantones para exigir que se respetaran las condiciones establecidas en sus convenios laborales y argumentaron que sus pensiones eran derechos adquiridos después de décadas de servicio.

CFE restituyó pagos tras controversia por el nuevo límite

El conflicto cambió de rumbo en junio, cuando la Consejería Jurídica de la Presidencia identificó una contradicción en el artículo constitucional reformado y determinó que debía prevalecer una interpretación favorable para los jubilados.

A partir de ello, CFE comunicó a sus extrabajadores que restituiría pagos de hasta MXN $134,290, monto que corresponde al límite aplicable a servidores públicos en funciones, en lugar del tope de MXN $67,145 que inicialmente se había aplicado a los pensionados.

Aunque la reforma constitucional no fue derogada, la decisión modificó en los hechos el impacto que había tenido sobre una parte de los jubilados de la empresa.

Pasivo pensionario todavía puede cambiar

La estabilidad del pasivo laboral reportado al segundo trimestre se da mientras CFE enfrenta ajustes y controversias sobre el régimen de pensiones de sus trabajadores y jubilados.

Además, CFE reconoce en su información financiera la existencia de pasivos contingentes relacionados con asuntos pensionarios pendientes de conciliación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Por ello, los MXN $554,200 millones reportados al segundo trimestre no necesariamente representan una cifra definitiva y podrían modificarse conforme avancen las conciliaciones y se definan los efectos financieros de los cambios aplicados al régimen pensionario de la empresa.