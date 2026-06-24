En abril, millones de contribuyentes cumplieron con la obligación de presentar su Declaración Anual. Sin embargo, aunque muchos cuentan con saldo a favor, no todos logran obtener la devolución automática por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), ya que esta puede ser rechazada debido a errores u omisiones menores durante el proceso.

Según datos de la plataforma especializada TaxDown, más del 30% de las solicitudes de devolución automática son rechazadas por el SAT, lo cual genera incertidumbre y frustración entre los contribuyentes. Afortunadamente, esta situación puede prevenirse si se pone atención a ciertos detalles durante la declaración.

Trámites del SAT. Fuente: Shutterstock

Checa los detalles de este escenario y evita inconvenientes a la hora de cobrar el dinero. Ten en cuenta los requisitos impuestos por las autoridades fiscales.

¿Qué es el saldo a favor del SAT?

El saldo a favor se genera cuando el contribuyente pagó más impuestos de los que realmente debía durante el ejercicio fiscal. En estos casos, tiene derecho a recibir la diferencia, siempre y cuando el trámite se realice correctamente.

Si se determina un saldo a favor, ya sea por impuesto o por un pago indebido, el contribuyente puede solicitar su devolución a través del Formato Electrónico de Devolución, disponible en línea. Además, el SAT permite dar seguimiento a este trámite para conocer su estatus y resolver cualquier observación.

¿Por qué motivo el SAT rechaza la devolución del saldo a favor?

El SAT puede rechazar la devolución automática del saldo a favor en la Declaración Anual debido a diversos errores que, aunque parecen menores, son fundamentales para validar correctamente la información proporcionada. Entre las causas más frecuentes se encuentran:

Inconsistencias en los datos personales: es indispensable que el Registro Federal de Contribuyentes ( registros del SAT . Un error tipográfico o información desactualizada puede impedir la validación. es indispensable que el RFC ), el nombre completo y la fecha de nacimiento coincidan exactamente con los. Un error tipográfico o información desactualizada puede impedir la validación.

CLABE interbancaria incorrecta: una de las fallas más comunes es proporcionar una CLABE errónea o asociada a una cuenta bancaria que no está a nombre del contribuyente . Se deben revisar cuidadosamente los 18 dígitos y asegurarse de que la cuenta esté activa y sea personal, ya que no se aceptan cuentas de terceros.

Comprobantes fiscales inválidos o cancelados: todas las facturas relacionadas con deducciones personales deben estar vigentes y no haber sido canceladas por los emisores.

Errores en los datos de los CFDI: es fundamental que los comprobantes fiscales digitales por internet ( es fundamental que los CFDI ) contengan correctamente tu RFC, los conceptos facturados y los montos correspondientes. Cualquier error puede llevar al rechazo de la devolución.

Presentación fuera de plazo: solo aplica cuando la declaración se presenta en los tiempos establecidos por el SAT. Si se entrega después del plazo, el procedimiento cambia y ya no será automático.

¿Cómo reclamar el saldo a favor del SAT?