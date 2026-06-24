Puntos de Infonavit: cambian para siempre y ya no será necesario un cónyuge o familiar para sacar un crédito hipotecario.

En un avance notable que transforma el acceso a la vivienda, Infonavit ha revelado que ya no será necesario acumular puntos exclusivamente con su cónyuge o familiares directos.

A partir de ahora, también es viable hacerlo con un corresidente, incluyendo a una pareja no formal, amigo o compañero de vida.

Este desarrollo se materializa a través del programa Unamos Créditos Infonavit, que permite la combinación de puntos con personas ajenas al núcleo familiar convencional.

Según el instituto, puedes tramitar tu crédito con:

un cónyuge

familiar ( padres, hijos o hermanos )

con un corresidente (pareja o amigo).

La iniciativa amplía las oportunidades para acceder a un crédito mayor para la adquisición de una vivienda.

Infonavit se compromete a promover una perspectiva más inclusiva y flexible, reconociendo las múltiples formas de convivencia y los proyectos de vida compartida.

Lo confirmó Infonavit | Cambiará para siempre la forma de usar los puntos: adiós cónyuge y familiares (foto: archivo).

¿Cómo evaluar tu capacidad para pagar un crédito Infonavit?

Es esencial realizar un análisis previo, realizar cuentas es primordial. “Adquirir un conocimiento claro sobre su presupuesto familiar es de suma importancia.

Esto le permitirá identificar el monto que podrá destinar para el pago de su crédito“, aconseja la institución. Además, se deben evaluar aspectos tales como el salario, los ahorros en la Subcuenta de Vivienda y los bimestres de cotización continua.

En caso de cesar en su actividad laboral, ”los puntos acumulados en Infonavit no se eliminan“, aunque los bimestres cotizados podrían verse comprometidos, afectando así su puntuación total.

Cambian para siempre y ya no será necesario un cónyuge o familiar para sacar un crédito hipotecario.

¿Qué opciones tengo para aumentar mis aportes o retirar mis ahorros?

Es posible solicitar la devolución de su ahorro si se encuentra pensionado bajo la Ley 73, sin necesidad de desplazarse. Para ello, solo es necesario contar con su e.firma vigente y una cuenta bancaria que esté a su nombre.

En el caso de los individuos que operan bajo la Ley 97, el trámite debe ser realizado directamente con la Afore. Si usted está en activo y realizando cotizaciones, tiene la oportunidad de incrementar su puntuación mediante aportaciones voluntarias.

“A través del programa Aportaciones Extraordinarias, los trabajadores tienen la opción de realizar aportaciones directamente a la Subcuenta de Vivienda“, indica el organismo.