Miles de pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recibirán un aumento en el pago de junio de 2026, gracias al esquema de Asignaciones Familiares. Se trata de un incremento contemplado en la Ley 73 que solo impactará en este grupo particular de adultos mayores.

Este apoyo económico puede representar un incremento de hasta 15% sobre el monto base de la pensión para quienes acrediten tener dependientes económicos, como es el caso de concubinos.

Conoce los detalles del programa social y cobra el dinero extra, en caso de corresponder. Ten en cuenta además los requisitos obligatorios.

¿Qué pensionados cobrarán con aumento?

El beneficio no aplica para todos los jubilados, sino únicamente para pensionados bajo el régimen de la Ley 73 que se hayan retirado por:

Cesantía en Edad Avanzada

Vejez

Cabe destacar que el porcentaje adicional dependerá de la situación familiar de cada pensionado y de las personas que dependan económicamente de él.

Incrementos autorizados por el IMSS

De acuerdo con el esquema de Asignaciones Familiares, los aumentos son los siguientes:

15% extra por esposa o concubina.

10% adicional por cada hijo menor de 16 años.

10% por hijos de entre 16 y 25 años que continúen estudiando.

10% por hijos con discapacidad o enfermedades crónicas.

10% por cada padre que dependa económicamente del pensionado.

El IMSS explicó que estos porcentajes se calculan sobre la pensión base, por lo que algunos jubilados podrían notar un incremento significativo en su depósito mensual.

Requisitos y documentos para solicitar el aumento de la pensión

Para acceder al beneficio, los pensionados deberán acreditar tanto el parentesco como la dependencia económica mediante documentación oficial.

Entre los documentos requeridos se encuentran:

Acta de matrimonio o constancia de concubinato.

Actas de nacimiento de los hijos.

Constancias de estudios.

Dictámenes médicos en casos de discapacidad.

Identificación oficial vigente.

Documentos que comprueben dependencia económica.

El trámite debe realizarse directamente ante el IMSS y solo podrán obtener el aumento quienes cumplan con los requisitos establecidos en la Ley 73.

Calendario de pagos de la Pensión IMSS en junio de 2026

El Instituto Mexicano del Seguro Social confirmó que el depósito correspondiente a junio de 2026 se realizará el lunes 1 de junio.

La institución aclaró que no habrá un bono extraordinario adicional y que únicamente se reflejarán los incrementos autorizados para quienes ya tengan aprobadas las Asignaciones Familiares.