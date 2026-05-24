Un fallo reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la reducción del aguinaldo para futuros pensionados en Zacatecas. La resolución podría convertirse en un precedente para que otros estados con dificultades financieras impulsen reformas similares en sus sistemas de pensiones.

El fallo autorizó la disminución del aguinaldo, pasado de 60 a 30 días para quienes se jubilen bajo el nuevo esquema del ISSSTE estatal en Zacatecas. Aunque la medida no afecta a pensionados actuales ni tiene efectos retroactivos, especialistas consideran que el criterio podría servir de base para que otras entidades replanteen prestaciones de retiro.

La decisión se sustentó en la necesidad de garantizar la viabilidad financiera de los sistemas pensionarios y evitar un eventual colapso presupuestal, un problema que comparten diversos estados del país con institutos en crisis.

Estados de México con mayor presión financiera

Tras el caso de Zacatecas, entidades como Veracruz, Chihuahua y el Estado de México figuran entre las más expuestas a posibles ajustes presupuestarios en sistemas de retiro.

En Veracruz, el Instituto de Pensiones del Estado ya aplicó modificaciones para eliminar las “pensiones doradas”, otorgadas a exfuncionarios. Sin embargo, el nuevo precedente podría facilitar reformas más amplias, incluyendo recortes en aguinaldos o bonos para trabajadores que aún no se retiran.

En Chihuahua, las Pensiones Civiles del Estado enfrentan un déficit creciente derivado, entre otros factores, de adeudos de dependencias públicas. Debido a que este sistema contempla prestaciones superiores a las federales, trabajadores del sector salud y educativo comenzaron a manifestar inquietud ante una posible aplicación de medidas similares a las de Zacatecas.

Por su parte, el ISSEMyM, uno de los sistemas pensionarios más grandes del país, también atraviesa fuertes presiones financieras. Incluso agencias como Moody’s advirtieron que el gasto en pensiones limita cada vez más la capacidad operativa del gobierno mexiquense.

El criterio de la Corte brinda respaldo jurídico para modificar prestaciones futuras sin afectar derechos previamente adquiridos.

La crisis en el sistema de pensión de México

Especialistas advierten sobre el riesgo de “quiebra técnica”, situación en la que los institutos gastan más recursos en pensiones de los que reciben mediante cuotas de trabajadores activos.

El caso de Zacatecas refleja este problema: el ISSSTEZAC recauda cerca de 2,101 millones de pesos en aportaciones, pero destina alrededor de 2 mil 227 millones al pago de pensiones.

Ante este panorama, la Corte Suprema invalidó disposiciones que condicionaban el pago de pensiones a la disponibilidad financiera del instituto, obligando al estado a cumplir con sus compromisos. No obstante, también permitió reducir prestaciones futuras, como el aguinaldo, para disminuir la presión presupuestal.

Debate sobre el futuro de los sistemas estatales

La crisis financiera abrió además la discusión sobre la posible desaparición de algunos institutos estatales de pensiones. En Zacatecas ya se analiza la posibilidad de extinguir el sistema estatal y trasladar a los trabajadores al IMSS o al ISSSTE federal para garantizar el pago de futuras jubilaciones.

La reforma también generó diferencias entre trabajadores cercanos al retiro: algunos conservarán 60 días de aguinaldo por haberse jubilado antes del cambio, mientras que otros, con trayectorias similares, recibirán únicamente 30 días por hacerlo después de la reforma.

Los especialistas consideran que estas diferencias podrían provocar tensiones laborales y sociales dentro del sector público.