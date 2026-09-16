El fenómeno alcanzará una duración excepcional en una zona del norte de África.

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El próximo gran eclipse solar total ya tiene fecha: será el 2 de agosto de 2027 y alcanzará hasta 6 minutos y 23 segundos de totalidad, de acuerdo con los cálculos astronómicos de NASA. La sombra de la Luna atravesará una franja que comenzará en el Atlántico y pasará por el sur de Europa, el norte de África y parte de Oriente Medio, con su máxima duración cerca de Egipto.

El fenómeno llegará menos de un año después del eclipse solar total del 12 de agosto de 2026, que pudo observarse desde regiones como Groenlandia, Islandia y España. Ahora, la atención de los aficionados a la astronomía está puesta en el evento de 2027, que tendrá una particularidad difícil de ignorar: será la totalidad solar visible desde tierra más prolongada hasta 2114.

¿Cuándo será el próximo eclipse solar total?

El próximo eclipse solar total ocurrirá el lunes 2 de agosto de 2027. Durante la totalidad, la Luna se ubicará entre la Tierra y el Sol y cubrirá por completo el disco solar para las personas que se encuentren dentro de la estrecha franja de totalidad.

La duración máxima calculada por NASA será de 6 minutos y 23 segundos, con el máximo del eclipse ubicado aproximadamente en los 25,5 grados de latitud norte y 33,2 grados de longitud este. En ese punto, la franja de sombra alcanzará unos 258 kilómetros de ancho.

Eso significa que no será simplemente un eclipse parcial. Para quienes estén ubicados dentro de la trayectoria adecuada, el cielo podrá oscurecerse de manera considerable durante varios minutos mientras la Luna bloquea completamente la luz directa del Sol.

Tras el eclipse solar del 12 de agosto, llega uno nuevo que será el más largo del año. El sol se esconderá, el día se convertirá en noche y no se repetirá en más de 150 años. ChatGPT

¿Dónde se podrá ver el eclipse solar de 2027?

La franja de totalidad del eclipse solar de 2027 recorrerá el sur de España y continuará por territorios del norte de África y Oriente Medio. NASA señala como zonas de visibilidad total a España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Arabia Saudita y Yemen, mientras que otras regiones podrán observar el eclipse de manera parcial.

Uno de los puntos más destacados será Egipto, donde la duración de la totalidad alcanzará su máximo. Los cálculos de NASA sitúan allí uno de los momentos más extensos del fenómeno, con el Sol muy alto sobre el horizonte.

¿Por qué el cielo se oscurece durante un eclipse solar total?

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol y bloquea temporalmente la luz solar. En un eclipse total, el disco lunar llega a cubrir completamente al Sol para los observadores ubicados en la trayectoria de la sombra.

Cuando comienza la totalidad, el cambio puede ser muy marcado: la luz del día disminuye, el cielo adquiere una apariencia similar a la noche y la corona solar puede hacerse visible alrededor de la silueta oscura de la Luna .

La diferencia entre observar un eclipse total y uno parcial depende precisamente de la ubicación. Estar cerca de la trayectoria no garantiza experimentar la oscuridad completa: hay que encontrarse dentro de la estrecha franja en la que la Luna tapa totalmente al Sol.

¿Se podrá mirar directamente el eclipse solar?

No durante las fases parciales. Observar el Sol directamente sin la protección adecuada puede provocar lesiones graves en los ojos.

Para seguir el eclipse de manera segura se deben utilizar gafas para observación solar que cumplan la norma ISO 12312-2 o sistemas de observación solar diseñados específicamente para este propósito. Las cámaras, binoculares y telescopios tampoco deben utilizarse para mirar directamente al Sol sin los filtros solares apropiados.

La única excepción durante un eclipse total es el breve periodo de totalidad completa, cuando el disco solar está completamente cubierto por la Luna. Antes de ese momento y apenas reaparece cualquier parte del Sol, vuelve a ser necesario utilizar protección solar adecuada.