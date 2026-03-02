En la Ciudad de México, el precio de la canasta básica continúa presionando el gasto familiar y el acceso a alimentos nutritivos y económicos se ha convertido en una prioridad social. Ante este escenario, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó que en 2026 se mantendrá y fortalecerá uno de los apoyos más importantes para la alimentación popular: los comedores ubicados en los Centros UTOPÍAS, donde es posible acceder a comidas completas por apenas 11 pesos. La estrategia forma parte del Sistema Público de Cuidados, una política que no solo atiende la alimentación, sino que también reconoce el trabajo de quienes realizan tareas domésticas y de cuidado. El objetivo es garantizar el derecho a una comida digna, saludable y al alcance de todos, especialmente en zonas con mayor vulnerabilidad. En 2026, los Centros UTOPÍAS —Unidades de Transformación y Organización Para la Inclusión y la Armonía Social— operan como espacios integrales que combinan alimentación, cultura, deporte y bienestar comunitario. Sus comedores ofrecen menús balanceados con platillos como tortitas de lentejas, tinga de pollo o chuleta a la piña, acompañados de arroz, frijoles y sopa, en porciones abundantes. El funcionamiento es directo y sin trámites: cualquier persona puede acudir al centro más cercano y adquirir hasta 10 comidas por visita, lo que facilita la organización semanal de madres trabajadoras, adultos mayores y personas con jornadas extensas. Considerando que una comida corrida promedio supera los 80 o 100 pesos, el ahorro mensual para una familia puede ser considerable. La red de Centros UTOPÍAS tiene presencia estratégica en distintas zonas de la capital, con especial concentración en Iztapalapa, alcaldía donde el modelo nació, aunque se ha extendido gradualmente a otras demarcaciones. La mayoría opera de lunes a viernes, aunque algunos amplían su servicio según la demanda local. Para conocer direcciones exactas y horarios, los ciudadanos pueden consultar los canales oficiales del Gobierno de la Ciudad de México o acudir a su alcaldía.