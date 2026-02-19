La producción minera acumuló en diciembre tres caídas consecutivas en su comparación anual y en el mes citado la contracción fue de 7.2% en comparación con el resultado del año anterior, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). De acuerdo con los Indicadores de la Industria Minerometalúrgica, 7 de los 10 metales y minerales más importantes en volumen de producción marcaron una caída anual en la extracción durante diciembre del año pasado. Las peores contracciones se registraron en la producción de plomo y zinc, pues ambos metales tuvieron una baja de 22.2%. Otro apartado que mostró una caída de doble dígito fue el de pellets de fierro, producto que mostró una disminución de 19.3% en la comparación anual. Las bajas en los minerales industriales las cierran la fluorita (-4.5%) y el yeso (-1.5%). La fiebre del oro a nivel mundial ha beneficiado los resultados de grandes empresas mineras como Grupo México; sin embargo, la producción no está en línea con los resultados financieros. El metal áureo tuvo la peor caída en producción entre los metales preciosos, pues se contrajo 11.5% anual en diciembre de 2025, al bajar hasta 5,615 kilogramos. Hasta el cierre de 2024, México se ubicaba como el séptimo país con mayor producción de oro en el mundo, por detrás de naciones como China, Rusia, Australia, Canadá, Estados Unidos y Ghana. La lista general de caídas anuales la cierra la plata, con una baja de 1.5%. En esta área, México se mantiene como líder mundial absoluto. Sin embargo, en diciembre la producción de este metal cayó a 339,837 kilogramos, desde 345,100 del año previo. En ambos casos, la producción fue afectada en gran medida por una contracción de la actividad en Zacatecas. En el caso del oro, el estado registró una baja de casi 26% anual, solo superado por Guerrero, con una disminución de 39.8% anual. Pese a la caída, Zacatecas es el estado que acumula una mayor producción de oro a nivel nacional. La entidad gobernada por David Monreal también es líder en la extracción de plata, pues en diciembre del año pasado extrajo 194,105 kilogramos, una baja de 11%. El jueves de la semana pasada, el gobierno federal informó que el país retiró más de 1,100 concesiones mineras por el incumplimiento en el pago de derechos, o bien, porque no estaban siendo exploradas. Entre las empresas afectadas por la recuperación de concesiones mineras, el gobierno solo mencionó a Autlán y Peñoles.