El millonario hallazgo que cambia todo lo que sabemos sobre los diamantes. (Fuente: Archivo)

En esta noticia Una mina que se apagó con más de 150 millones de quilates

Justo cuando la mina Diavik, en los Territorios del Noroeste de Canadá, cerraba su producción tras 23 años, emergió de sus profundidades un diamante amarillo de 158,20 quilates. Rio Tinto lo ubica entre los mayores de calidad gema hallados en el país, en un enclave situado a unos 200 kilómetros del Círculo Polar Ártico.

No es un hallazgo ordinario. Los diamantes amarillos representan menos del 1% de la producción histórica de Diavik, y esta es apenas la quinta piedra amarilla de más de 100 quilates encontrada allí en dos décadas .

Una mina que se apagó con más de 150 millones de quilates

Su color se debe a la presencia de nitrógeno en su estructura, que altera la forma en que absorbe la luz.

Rio Tinto descubre un excepcional diamante amarillo en su mina Diavik Imagen generada con Gemini IA

El 26 de marzo de 2026, Diavik cerró operaciones tras agotar sus reservas económicas. En ese tiempo extrajo más de 150 millones de quilates mediante explotación a cielo abierto y subterránea bajo la zona de Lac de Gras, y sostuvo más de 1.100 empleos anuales, equivalentes a cerca del 10% del PIB territorial.

Para operar en ese aislamiento subártico, la mina instaló desde 2012 un sistema híbrido eólico-diésel y completó una planta solar en 2024. Según Rio Tinto, el parque eólico generó 191 millones de kWh y evitó 118.000 toneladas de CO₂, además de ahorrar más de 43 millones de litros de diésel.

El cierre, la verdadera prueba

Con las máquinas apagadas comienza la parte más exigente. Las actividades de restauración se extenderán hasta 2029 e incluirán recuperación de diques para que el agua del lago vuelva a ingresar a las minas abiertas, seguimiento de la calidad del agua, biodiversidad y seguridad del terreno.

En febrero de 2026, el Gobierno Tłı̨chǫ y Diavik firmaron un acuerdo de cierre centrado en la gestión responsable de las tierras indígenas. Su gran jefe, Jackson Lafferty, destacó el compromiso con la tierra, el agua y la fauna de la región.

Hallan el “Santo Grial” de los diamantes: más de 158 quilates formado hace aproximadamente dos mil millones de años Rio Tinto

El diamante amarillo concentra la atención, pero la pregunta de fondo apunta en otra dirección: si una mina puede dejar atrás algo más que un agujero en la tundra.