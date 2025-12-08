El Servicio de Administración Tributaria (SAT) entregó MXN $500 millones en premios por el Sorteo El Buen Fin 2025, donde resultaron ganadores más de 326 mil compradores y negocios que participaron en la temporada de rebajas más importante del año, que tuvo lugar entre el 13 y el 17 de noviembre.

Del lado de los compradores, el organismo fiscalizador entregó 321 mil 260 premios, con montos de MXN $500 a MXN $20,000 para los tarjetahabientes ganadores, mientras que se hará entrega de un premio mayor de MXN $250 mil pesos, lo que representa una bolsa de MXN $400 millones.

Para participar como consumidor la condición fue realizar una compra entre el 13 y el 17 de noviembre con tarjeta de crédito o débito en los negocios participantes.

Este fue el décimo tercer sorteo que realiza el SAT con motivo de El Buen Fin, una temporada de rebajas que fue instaurada en 2011, después de la crisis económica global causada por la burbuja inmobiliaria.

Premian a los negocios

Los comercios participantes también resultaron ganadores, al recibir 4,987 premios con un monto único de MXN $20,000, y un premio mayor de MXN $260 mil, para un total de 100 millones de pesos.

El listado de las personas y comercios ganadores se publicará el 8 de diciembre en el minisitio oficial del sorteo, que está disponible en el Portal del SAT.

¿Cuántas compras se hicieron en El Buen Fin?

Durante el sorteo, encabezado por el titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, destacó que en el “fin de semana más barato del año” se realizaron más de 59 millones transacciones.

El funcionario recordó que los recursos para el sorteo provienen de un estímulo fiscal otorgado por la Presidencia de la República.

Los recursos fueron otorgados a través de un subsidio federal.

Durante esta temporada de descuentos, seis de cada 10 empresas lograron incrementar sus ventas hasta 30%.

Además, el consejero nacional de la Concanaco-Servytur, José Héctor Tejada Shaar, dijo que se registraron 215 mil comercios, mientras que 68% de los consumidores encuestados indicaron estar a favor de agregar un día más a la campaña.

En materia de protección al consumidor, la Profeco atendió 311 inconformidades, donde se logró la conciliación en 92.9% de los casos y se vigilaron precios de más de 55 mil productos, acciones que reflejan el avance hacia un México más digital y justo.