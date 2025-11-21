Como el saldo en tu tarjeta de crédito te lo recuerda en todo momento, hace unos días fue la temporada de promociones llamada El Buen Fin. Del 13 al 17 de noviembre miles de comercios suelen poner ofertas promocionales de productos y servicios para incentivar el comercio. Son los días en que marketplaces como Amazon tienen ventas extraordinarias. La plataforma de comercio electrónico ya compartió algunos de sus números y artículos más vendidos.

Las altas ventas en la plataforma durante El Buen Fin es un indicador optimista para las ventas navideñas. Foto: Shutterstock

Además, la compañía presumió que “rompió su último récord de velocidad al entregar cinco veces más paquetes en el mismo día con respecto al evento del año anterior”. El día con más ventas fue el 17 de noviembre de 2025, cuando consolas, videojuegos, celulares, laptops y pantallas de televisión fueron los protagonistas de los canales de distribución de Amazon en México.

Según la compañía, sus clientes ahorraron MXN$ 2,000 millones por los descuentos, pero fueron las alternativas de pago de Amazon las que contribuyeron con MXN$ 245 millones de esos ahorros, con cupones, bonificaciones, meses sin intereses, Kueski Pay (BNPL) e incluso un 20% de descuento al pagar con Amazon Access, la tarjeta de débito de la compañía.

La alianza con Rappi les ha permitido ofrecer Amazon Now, que ofrece entregas ultrarrápidas (en menos de 15 minutos) en 5,000 productos. ¿El promedio de tiempo de entrega ese fin de semana? 12.93 minutos.

Las diversas formas de pago han ido de la mano de las promociones en El Buen Fin. Fuente: Buen Fin

Las categorías que concretaron más ventas fueron Electrónica y Belleza, dos bastiones tradicionales del e-commerce. Aquí los artículos más vendidos durante El Buen Fin en México: