“Necesitamos hacer equipo: ustedes instalan las regaderas en sus hogares y nosotros como Gobierno, haremos que con su pago puntual mejore cada día el servicio”, señaló Hermosillo Ramírez.

En Guadalajara y su zona metropolitana, el Gobierno y Arca Continental iniciaron la entrega gratuita de 35 mil regaderas ecológicas, un programa que promete ahorro de agua y beneficios ambientales duraderos.

La entrega de miles de regaderas ecológicas hizo que la temporada navideña llegue antes para los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara. El programa “Ahórrate un chorro” busca incentivar el ahorro de agua con dispositivos de “Grado Ecológico”.

El Gobierno de Jalisco explicó que estas regaderas consumen solo 3.8 litros por minuto, frente a los más de 10 litros de las convencionales. “Necesitamos hacer equipo”, afirmó Karina Hermosillo Ramírez, Coordinadora General de Gestión del Territorio del Gobierno de Jalisco, destacando que el pago puntual permite mejorar el servicio.

Tomar una ducha

Jalisco apuesta por el ahorro del agua y la colaboración de todos

Durante el arranque simbólico, autoridades subrayaron que se busca cuidar el agua para las próximas generaciones. “Vamos a ahorrar agua y ayudar a que las futuras generaciones también la tengan”, señaló Hermosillo al hablar del impacto ambiental del programa.

La entrega está dirigida a usuarios habitacionales con servicio medido y al corriente en el Estimado Anual 2026. Juan Carlos Barrera, de Arca Continental, destacó que las regaderas podrían ahorrar “hasta un millón de litros al año”.

Entre los requisitos excluyentes para acceder a este beneficio, es que el usuario esté al día con el pago de sus facturas de agua.

Un programa masivo de ahorro de agua

Las regaderas cumplen la norma “NOM-008-CONAGUA-1998”.

Están consideradas de “Grado Ecológico” al usar solo 3.8 litros por minuto.

Ernesto Marroquín, Secretario de Gestión Integral del Agua, aseguró que estas acciones demuestran que la alianza entre Gobierno y empresas “pueden impulsar acciones reales de ahorro y cuidado del agua”, fortaleciendo el compromiso ambiental.

Cómo se entregarán los dispositivos

La distribución continuará en distintos centros operativos de SIAPA, según el padrón de beneficiarios y hasta completar las 35 mil piezas. Las autoridades recalcaron que la disponibilidad del programa depende del inventario oficial restante.

Juan Carlos Barrera destacó la importancia de la colaboración tripartita entre autoridades, vecinos y empresas, asegurando que este “triángulo especial” incrementa el éxito de las iniciativas de cuidado del agua impulsadas en la región.

Antonio Juárez Trueba, Director General del SIAPA, recalcó que el cuidado del agua debe asumirse “con total responsabilidad”, subrayando que la instalación de las regaderas permitirá disminuir el consumo doméstico sin afectar el bienestar de las familias.