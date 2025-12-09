La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) emitió una alerta a algunos conductores del territorio azteca que deberán llevar a cabo un trámite de suma importancia antes de que concluya el 2025.

En función de la información que difundió el organismo gubernamental a través de la Revista al Consumidor, una publicación que brinda asesoramiento en materia de ahorro y consumo, algunos automovilistas deberán atravesar por un proceso de verificación ante una serie de fallas que se han registrados en distintos modelos.

¿Qué conductores deberán verificar sus autos antes de Navidad?

Con motivo de evitar siniestros antes de las fiestas decembrinas, los conductores mexicanos que se encuentren alcanzados por este llamado a revisión deberán seguir las indicaciones establecidas por la PROFECO.

Los conductores de ciertos vehículos necesitarán atravesar por un proceso de verificación durante diciembre. (Foto: Archivo).

En función del alerta emitida a través de la Revista al Consumidor, la entidad gubernamental en coordinación en coordinación con HONDA DE MÉXICO S. A. DE C. V. y RENAULT MÉXICO, S. A. DE C. V. informó sobre la verificación que necesitarán realizar los conductores de los siguientes vehículos:

ACCORD y ACCORD HYBRID 2023 y 2024 y CR-V HYBRID 2023 a 2025 (Honda de México).

KWID 2022 a 2024 (Renault).

Las fallas registradas difieren para cada rodado, por lo que se aconseja que quienes conduzcan algunos de estos vehículos tomen nota de los detalles que se brinda para cada caso.

ACCORD y ACCORD HYBRID 2023 y 2024 y CR-V HYBRID 2023 a 2025

Según detalla la PROFECO, se registró para estos modelos que el selenoide (pieza de la bomba de combustible de alta presión) presenta grietas superficiales. Esto ocasiona que, durante la conducción, se perciba un olor a gasolina y pueda haber una ligera fuga.

La falla afecta a un total de 6,245 unidades. Como contramedida, se inspeccionará el coche y en caso de ser necesario, se reemplazaría la bomba de combustible de alta presión.

KWID 2022 a 2024

En el caso del modelo Renault, un total de 33,046 unidades se han visto afectadas por una irregularidad en la carcasa de montaje del eje trasero. La PROFECO explica que podría agrietarse o romperse al transitar por carreteras o caminos en mal estado, por impacto de piedras o golpes constantes en dicha zona.

Como solución, se revisarán las carcasas de montaje de los ejes traseros izquierdo y derecho. En caso de ser necesario, se reforzará o se reemplazará la carcasa.

¿Cómo comunicarse con las automotrices en caso de ser necesario?

Desde la PROFECO han difundido los distintos canales de comunicación con los que podrán comunicarse los automovilistas que se hayan visto afectados con alguna de las fallas mencionadas:

HONDA DE MÉXICO S. A. DE C. V.

www.honda.mx/acura Página de internet: www.honda.mx/autos

https://www.honda.mx/recall?section=acura Liga directa: https://www.honda.mx/recall?section=autos

Teléfono: 800 368 8500

Distribuidores Autorizados de Automóviles Honda® http://www.honda.mx/contacto.php

RENAULT MÉXICO, S. A. DE C. V.