El año pasado, el mundo entero sufrió una nueva versión de la Doctrina Monroe, implementada a través de políticas arancelarias por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Incluso, el propio mandatario rebautizó esta idea como la “Doctrina Donroe”, a través de la implementación de tres políticas diferentes para restringir las importaciones de otros países y fortalecer la industria estadounidense y el consumo local. La primera de ellas fue la IEEPA que implementó 25% de aranceles a más de 400 productos, a lo que se sumó la Sección 232, que impuso 50% de aranceles al acero y aluminio. Estas dos iniciativas también incluían a México como parte de la ofensiva comercial de Washington; sin embargo, el año pasado el país logró colocarse como el máximo exportador hacia Estados Unidos. De acuerdo con Banamex, 2025 será recordado como el año en que México demostró su resiliencia comercial frente a la “mayor ofensiva arancelaria en décadas”. Pese a las restricciones comerciales, México no solo mantuvo su posición como principal proveedor de Estados Unidos, sino que la fortaleció. “Los números cuentan una historia sorprendente: México alcanzó una participación récord de 15.7% de las importaciones totales de Estados Unidos en 2025, medio punto porcentual por arriba de 2024, consolidando su posición como el principal proveedor de bienes importados de esa nación”, señaló el área de Estudios Económicos de Banamex. Por una parte, las exportaciones mexicanas crecieron 5.8% anual, y alcanzaron u$s 534.9 mil millones, y superaron el crecimiento de 4.6% de las importaciones totales estadounidenses. “Mientras tanto, China, el gran perdedor de esta guerra comercial, vio su participación desplomarse a 9.0% (una caída de 4.2 puntos porcentuales) que representa su nivel más bajo en dos décadas”, detalló el banco. ¿Cuáles fueron las claves del éxito comercial? De acuerdo con Banamex, el crecimiento de las exportaciones mexicanas puede ser paradójico, pero el éxito radica en un dato revelador. “México pagó un arancel efectivo de apenas 3.7% sobre sus exportaciones totales, China enfrentó tasas de 29.2%, una diferencia de 25 puntos porcentuales que transformó la competitividad relativa de ambos países”, detalló el banco. La gran ventaja que tuvo México, es la proximidad geográfica y más de 30 años de integración comercial con Estados Unidos, bajo las dos modalidades de los tratados de libre comercio con Washington y Canadá, mismos que crearon una “ventaja competitiva que ni siquiera aranceles agresivos para México en algunos sectores pudieron erosionar”. Del total de las exportaciones, señaló Banamex, solo 12.6% recibieron castigos arancelarios, con una tasa promedio de 28.6%. “Adicionalmente, 9.9 mmd también pagaron un arancel bajo el esquema tarifario general con una tasa efectiva de 4.8%, aunque este esquema no debería existir dado que el arancel para México es dicotómico, pero presenta registros por las complejidades y la velocidad con que se implementaron los cambios”, añadió Banamex. Finalmente, el 85.5% de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos, equivalentes a u$s 457.4 mil millones, entraron completamente libres de arancel. La tasa promedio más alta, de 28.6% de arancel, afectó a un total de u$s 67.5 mil millones, divididos entre productos que entraron en las reglas IEEPA, con un arancel de 25% y otros que estuvieron catalogados dentro de la Sección 232, y alcanzaron un arancel de 50%, el máximo permitido por la Organización Mundial de Comercio. Finalmente, hubo productos que pagaron aranceles de las dos divisiones. Uno de los sectores que resintió más los aranceles fue el acerero, pues las exportaciones hacia Estados Unidos cayeron 33% el año pasado, al pagar una tasa de 50%. Los envíos mexicanos de acero a ese país representan 65% de las exportaciones totales, por lo que la caída total del sector en materia de comercio exterior fue de 21%. Por su parte, el sector automotriz enfrenta el panorama arancelario más complejo de todos. Banamex señala que este ramo representa importaciones de u$s 123.5 mil millones y el 31.8% de su valor sujeto a aranceles de 25.4%, la tasa efectiva del sector es de 8.1%, lo que representa un aumento dramático respecto a años anteriores cuando típicamente pagaba menos del 2%. “Pero esta tasa promedio oculta una distribución extremadamente desigual entre vehículos terminados, componentes del tren motriz, partes de carrocería y sistemas electrónicos”, advierte el banco. Banamex detalla que el sector de maquinaria y aparatos mecánicos, con un valor de exportación de u$s 150.2 mil millones que representan el 28% del total de importaciones mexicanas en Estados Unidos, muestra apenas el 10.4% de su valor sujeto a aranceles del 25.7%, resultando en una tasa efectiva del 2.7%. “Este sector, que incluye desde procesadores de computadora hasta maquinaria industrial pesada, ha logrado mantener contenido regional superior al 90% en promedio, permitiéndole evitar en muy buena medida los aranceles IEEPA”, señaló. Además, el sector de máquinas y aparatos eléctricos, que representa 17% del total de las exportaciones, tuvo un impacto similar con una tasa efectiva de 2.7% Los procesadores de computadora, el producto individual más exportado con u$s 80.5 mil millones, muestran cómo la industria electrónica ha logrado minimizar el impacto de los aranceles de Trump. Solo el 0.71% de su valor está sujeto al gravamen del 25%, resultando en una tasa efectiva de apenas 0.18% sobre el valor total. “Esto sugiere que estos productos tienen un contenido regional superior al 99%, un logro que no es casualidad sino el resultado de décadas de inversión en construir cadenas de suministro integradas en Norteamérica”, destacó Banamex. Otros sectores con gran avance de integración es el de pantallas planas, con exportaciones de u$s 7.4 mil millones, y una afectación de apenas 0.01% de su valor en aranceles, o bien, las computadoras portátiles, con un arancel en solo 0.4% de su valor, a lo que se suman los monitores para computadoras muestran 0.77% afectado con un arancel de 24.9%, lo que implica una tasa efectiva de apenas 0.2% del valor importado. “Estos productos representan el éxito de la integración manufacturera: décadas de inversión en cadenas de suministro norteamericanas han creado productos que cumplen holgadamente con las reglas de origen del TMEC”, destacó Banamex.