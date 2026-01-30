El Parque de Alta Tecnología de Guadalajara es el corazón de manufactura tecnológica de México.

En esta noticia Le ponen freno a los autos

Hasta noviembre del año pasado, México registró una participación récord en las compras de bienes que hace Estados Unidos del resto del mundo, al acumular una participación superior a 15%, por encima de naciones como Canadá, China y Taiwán, que representan 44% del total en conjunto.

Sin embargo, al revisar las exportaciones de México hacia Estados Unidos por sector, la realidad es altamente contrastante.

Los datos recopilados por Banco Base apuntan a que hay una aceleración extraordinaria en las exportaciones de productos tecnológicos, que entre enero y noviembre del año pasado acumularon un incremento de 89.25% anual, una cifra que contrasta con una contracción de casi 9% del sector automotriz.

El cambio de tendencia en el sector tecnológico responde a dos factores principales: el primero de ellos se refiere a que la política comercial de Estados Unidos apunta a sustituir principalmente a China como proveedor.

En este sentido, desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, en enero del año pasado, las importaciones tecnológicas desde China se contrajeron de una participación de aproximadamente 25% del mercado a apenas 0.99% en noviembre de 2025.

Mientras tanto, México se mantuvo estable en este sector, donde a noviembre del año pasado alcanzó una participación de 36.91%, ubicándose en segundo lugar, solo por detrás de Taiwán, que rebasó 38% y fue el principal beneficiario de la sustitución de importaciones desde China.

A este factor se suma un bajo arancel aplicado a los productos tecnológicos mexicanos que apenas llega a 0.27%.

En sentido contrario, uno de los sectores que han resentido la política arancelaria de Trump es el automotriz.

De acuerdo con Banco Base, en los primeros 11 meses del año pasado, las exportaciones del sector automotriz, considerando “la joya de la corona manufacturera de México”, tuvo una baja de 8.97% anual.

Trump dijo en abril del año pasado que impondría aranceles a las unidades que no cumplieran las reglas de contenido regional.

El promedio de los aranceles aplicados a México en el sector automotriz ascendió a prácticamente 15%.

El sector de vehículos pesados fue el más afectado, con un arancel de 25%, lo que causó una caída de 28% en las exportaciones, debido a que 95% de los envíos al exterior son hacia Estados Unidos.

En el caso de los autos ligeros, la baja fue de 2.7% anual, aunque la participación de Estados Unidos es menor, al representar 78.8% de las exportaciones.