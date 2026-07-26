La astrología occidental predice el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta domingo, aquellos nacidos bajo el signo de Leo tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales.

Además, podrán consultar cuáles son sus números de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada.

El horóscopo de Leo para este domingo

Te encuentras al borde de una elección que puede definir tu futuro y tu rumbo. No des ningún paso sin conversarlo antes con tu pareja y analiza con detenimiento las repercusiones de cada alternativa que estás considerando. El éxito que anhelas está muy cerca.

¿Cómo le irá en el amor a Leo, según el horóscopo?

Hoy, Leo, tu magnetismo brilla y favorece encuentros cálidos; si estás en pareja, un gesto sincero fortalecerá el vínculo y si estás soltero, acepta una invitación espontánea. La compatibilidad del día se enciende con Aries, con quien la chispa y la diversión fluirán con naturalidad.

¿Cómo le irá en el trabajo a Leo este domingo?

Leo, tu suerte en el trabajo se fortalece al elegir con calma: habla con tu pareja, evalúa cada alternativa y la opción correcta se revelará. El éxito que anhelas está muy cerca.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Leo

Leo debe cuidar su salud con una alimentación equilibrada, ejercicio regular, buen descanso, hidratación adecuada y chequeos médicos periódicos.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Freepik).

Consejos de hoy para Leo

Habla con tu pareja hoy. Anota pros y contras de cada opción. Mantén la calma y la confianza en tu meta cercana.

En este panorama, leer a diario el horóscopo se perfila como una guía para anticipar tendencias y asomarse a lo que viene.