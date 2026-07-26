El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) anunció este domingo, 26 de julio de 2026 sobre un nuevo temblor de magnitud 4.4 en la escala de Richter ocasionado en Chiapas a las 10.04 horas.

Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 68 km al suroeste de Cd Hidalgo, con una profundidad de 36.3 kilómetros, latitud de 14.122° y una longitud de -92.425°.

Hubo terremoto de magnitud 4.4 en chiapas en la escala de richter (foto: Unsplash).

¿Por qué hay tantos sismos en México?

La ubicación geográfica de México es la causa principal de los terremotos que se registran en el país, ya que se encuentra sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los esfuerzos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado pronosticar de manera efectiva los temblores, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Las recomendaciones para la población

Protección Civil emitió hoy recomendaciones ante sismos: mantener la calma, alejarse de ventanas, cubrirse bajo una mesa resistente y no usar elevadores. Tras el movimiento, evacuar por rutas señalizadas, revisar gas y electricidad y tener lista una mochila de emergencia.