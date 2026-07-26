¿Vas a viajar hacia o fuera de Brasil, Paraguay o Venezuela?

Muchos viajeros ingresan a un país con el pasaporte vigente, pero durante su estadía el documento pierde validez. Aunque lograron entrar sin inconvenientes, esta situación puede complicar el regreso o el viaje hacia otro destino si no se regulariza a tiempo.

Brasil, Venezuela y Paraguay mantienen controles migratorios al momento de la salida del territorio y, en determinados casos, la documentación vencida puede generar demoras, impedir el embarque o exigir una tramitación adicional antes de abandonar el país.

Confirmado y oficial | Brasil, Venezuela y Paraguay bloquearán la salida del país a los extranjeros que posterguen la renovación del pasaporte Shutterstock

En términos generales, las aerolíneas y las autoridades migratorias verifican que el documento de viaje continúe siendo válido para autorizar el embarque hacia el siguiente destino. Sin embargo, el procedimiento puede variar según el país y la nacionalidad del pasajero.

Brasil: qué ocurre si el pasaporte vence durante tu viaje

Si un extranjero ingresó legalmente a Brasil con un pasaporte vigente y este caduca durante su permanencia, deberá analizar cómo regresará a su país o continuará su viaje.

Los ciudadanos de los países del Mercosur y de los Estados asociados, en la mayoría de los viajes turísticos, pueden ingresar y salir de Brasil utilizando su Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente, siempre que cumplan con los acuerdos migratorios aplicables.

En cambio, quienes necesiten viajar con pasaporte deberán verificar que el documento siga siendo válido al momento del embarque. Si ya venció, la aerolínea o las autoridades migratorias podrían exigir un documento vigente antes de autorizar la salida del país.

Venezuela: la vigencia del pasaporte también puede influir al salir

En Venezuela, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) establece que los viajeros internacionales deben contar con un documento de viaje válido para ingresar y salir del territorio.

Si un extranjero entró con un pasaporte vigente pero este expiró durante la estadía, es posible que deba renovarlo o gestionar la documentación correspondiente antes de viajar, ya que tanto la aerolínea como el control migratorio pueden impedir el embarque con un documento vencido.

En algunos períodos, las autoridades venezolanas implementaron mecanismos de prórroga para determinados pasaportes nacionales, aunque estas medidas dependen de la normativa vigente y no se aplican de manera general a todos los viajeros extranjeros.

Paraguay: la documentación también debe estar vigente al momento de salir

Paraguay permite que los ciudadanos de los países del Mercosur y asociados ingresen y salgan utilizando su documento nacional de identidad vigente para viajes turísticos, sin necesidad de presentar pasaporte en la mayoría de los casos.

Sin embargo, los extranjeros que viajan con pasaporte deben comprobar que el documento conserve su vigencia al momento de abandonar el país. Si el pasaporte expiró durante la estadía, podrían surgir inconvenientes al momento del embarque o durante el control migratorio, especialmente si el destino final exige un pasaporte válido.

Por ello, las autoridades recomiendan revisar la fecha de vencimiento antes de emprender viajes prolongados y, si es necesario, iniciar el trámite de renovación con suficiente anticipación.

¿Qué hacer si tu pasaporte vence mientras estás de viaje?

Si el documento pierde vigencia durante la estadía en otro país, lo más recomendable es:

Contactar al consulado o embajada de tu país para conocer las alternativas disponibles.

Consultar con la aerolínea antes de la fecha del vuelo para confirmar qué documentación aceptará.

Verificar si puedes viajar utilizando el documento nacional de identidad, cuando exista un acuerdo bilateral o regional que lo permita.

Renovar el pasaporte o solicitar un documento de viaje de emergencia si las autoridades del país de destino así lo exigen.

¿Qué documentación suelen revisar antes de permitir la salida?

Al momento de abandonar Brasil, Venezuela o Paraguay, las autoridades migratorias y las compañías aéreas suelen comprobar: