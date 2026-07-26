Este domingo, la astrología occidental presagia el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta nota, las personas del signoTauro podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte.

El horóscopo de Tauro para este domingo

Pronto contarás con una energía muy positiva que te dará mayor claridad mental, iniciativa y vigor. Aprovecha este momento y dale un impulso a los proyectos que tienes pendientes. La inconstancia ha sido una de tus debilidades y ahora puedes mitigarla.

¿Cómo le irá en el amor a Tauro, según el horóscopo?

Hoy Tauro irradiará calma y ternura, favoreciendo encuentros sinceros y reconciliaciones; si abre el corazón con paciencia, el romance fluye. Compatibilidad destacada del día: Cáncer.

¿Cómo le irá en el trabajo a Tauro este domingo?

Tauro: tu suerte laboral repunta; pronto contarás con una energía muy positiva que te dará claridad, iniciativa y vigor. Impulsa los proyectos pendientes y convierte la inconstancia en disciplina para avanzar con firmeza.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Tauro

Tauro debe cuidar su salud con rutinas constantes: alimentación equilibrada, descanso regular y ejercicio moderado; evita excesos, reduce el estrés en la naturaleza y realiza chequeos periódicos.

Consejos de hoy para Tauro

Elige un pendiente clave y trabaja 25 minutos sin distracciones. Inicia la tarea más desafiante aprovechando tu energía alta. Registra el avance y define el siguiente paso para sostener la constancia.

En este panorama, leer a diario el horóscopo se perfila como una guía para anticipar tendencias y asomarse a lo que viene.