Walmart abre su marketplace de EEUU a México

Walmart eligió a México como el primer mercado internacional para abrir el acceso a una parte de su marketplace de Estados Unidos, una decisión que podría representar un enfrentamiento directo a su némesis en e-commece y el inicio de una estrategia para internacionalizar su plataforma de comercio electrónico.

La empresa anunció que los consumidores mexicanos podrán comprar cientos de miles de productos elegibles disponibles en Walmart.com, incluyendo categorías como electrónica, hogar, moda y artículos para la vida diaria. Los pedidos serán enviados desde EE.UU. mediante operadores logísticos internacionales, mientras que detalles como impuestos, aranceles y otros cargos aparecerán calculados desde el momento de la compra.

“Estamos enfocados en facilitar el acceso de los clientes a un surtido ampliado de productos”, señaló Manish Joneja, VP senior de Walmart Marketplace en Walmart Inc., quien destacó que México es el primer país donde la empresa implementa este modelo.

La iniciativa llega en un momento de creciente competencia en el comercio electrónico transfronterizo. Amazon opera en México mediante Global Store, mientras que plataformas como Temu, AliExpress, Shein y Mercado Libre han impulsado la demanda de productos importados con catálogos significativamente más amplios que los disponibles en el mercado local.

Más allá del beneficio inmediato para los consumidores, el movimiento plantea una pregunta estratégica: ¿México es simplemente una extensión logística del catálogo estadounidense o un laboratorio para internacionalizar Walmart Marketplace?

La referencia a que México será el primer país en acceder a esta modalidad y el anuncio de futuros lanzamientos en otros mercados sugieren que Walmart busca probar procesos logísticos, aduanales y de experiencia de usuario antes de escalar el modelo a nivel global. De confirmarse esa ruta, la compañía estaría construyendo una red internacional para exportar el ecosistema de vendedores de Walmart Marketplace más allá de su mercado de origen.

Por ahora, Walmart ofrecerá una promoción de lanzamiento con envío gratuito en pedidos elegibles superiores a 35 dólares, aunque los impuestos y aranceles continuarán aplicándose. La empresa no precisó cuántos productos estarán disponibles para México ni qué proporción representan dentro del universo total de artículos listados en Walmart Marketplace.

Comprar una casa en México es más barato que al otro lado del mundo

México se posiciona como uno de los mercados inmobiliarios más accesibles entre los participantes en el Mundial de Futbol 2026, de acuerdo con un análisis elaborado por la plataforma Trade Me, que comparó los precios promedio de vivienda en distintas naciones.

Mientras el precio promedio de una propiedad en Nueva Zelanda alcanza los 855,050 dólares neozelandeses (unos 10 millones de pesos mexicanos al tipo de cambio actual), en México el valor promedio ronda apenas los 171,000 dólares neozelandeses, equivalente a cerca de una quinta parte del mercado neozelandés.

La diferencia es tan marcada que, según el reporte, el enganche necesario para adquirir una vivienda promedio en Nueva Zelanda sería suficiente para comprar una propiedad completa en México.

El estudio, inspirado en la Copa Mundial de la FIFA que organizan México, Estados Unidos y Canadá, también encontró que el mercado mexicano es significativamente más accesible que el estadounidense. En Estados Unidos, el precio promedio de una vivienda equivale a 634,062 dólares neozelandeses, mientras que en Canadá alcanza los 851,000 dólares neozelandeses, prácticamente al mismo nivel que Nueva Zelanda.

Incluso en la Ciudad de México, uno de los mercados inmobiliarios más caros del país, el precio promedio de una vivienda se ubica alrededor de los 365,000 dólares neozelandeses, menos de la mitad del promedio nacional registrado en Nueva Zelanda.

Los datos reflejan una de las principales ventajas competitivas de México frente a otras economías desarrolladas: el menor costo relativo de los bienes raíces. Esta condición ha contribuido al creciente interés de inversionistas extranjeros, jubilados y trabajadores remotos que buscan establecerse en destinos mexicanos con costos de vivienda considerablemente más bajos que los observados en mercados como Canadá, Estados Unidos, Australia o Nueva Zelanda.

Aunque el ingreso promedio también es menor en México, la comparación pone de relieve la amplitud de la brecha inmobiliaria entre América del Norte y algunas de las economías más desarrolladas del mundo, donde el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales desafíos económicos y sociales.

Golazo: Futbol de México atrae a los fondos de inversión

México se ha consolidado como el principal polo de atracción para los fondos de inversión y grupos extranjeros que buscan participar en la industria del futbol en América Latina, un mercado que en menos de una década ha captado alrededor de 1,500 millones de dólares en capital internacional, de acuerdo con un informe elaborado por El Míster y World Football Summit.

La investigación identifica a México como el “epicentro” de este fenómeno gracias a una combinación de factores que resultan difíciles de replicar en la región: estabilidad comercial, un sistema cercano al modelo de franquicias deportivas de Estados Unidos, la suspensión del ascenso y descenso y, sobre todo, la posibilidad de conectar con el enorme mercado de aficionados hispanos en territorio estadounidense.

Actualmente existen inversiones extranjeras en al menos seis clubes del futbol mexicano entre Liga MX y Liga de Expansión, incluyendo América, Querétaro, Necaxa, FC Juárez, Atlético de San Luis y Cancún FC.

La operación más relevante ocurrió en diciembre de 2025, cuando el fondo estadounidense General Atlantic adquirió 49% del Club América, el Estadio Azteca y terrenos aledaños en una transacción valuada en cerca de 490 millones de dólares. Según el reporte, el interés del fondo no se limita al desempeño deportivo, sino al potencial de monetización de datos, entretenimiento y activos inmobiliarios asociados a una base de más de 45 millones de aficionados entre México y Estados Unidos.

Otro caso emblemático es la compra de Querétaro por parte de Innovatio Capital por aproximadamente 120 millones de dólares. Su fundador, Marc Spiegel, considera que la Liga MX posee una ventaja única por su cercanía con Estados Unidos y por el potencial de crecimiento comercial aún no explotado.

El documento concluye que México ha dejado de ser únicamente un exportador de talento futbolístico para convertirse en un activo estratégico para inversionistas globales, que ahora observan a los clubes como plataformas de entretenimiento, tecnología, datos y desarrollo inmobiliario con capacidad de generar valor a largo plazo.