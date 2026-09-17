La estrategia e-commerce y de marketplace de Walmart atraviesa una fase de aceleración global en la que México figura como un pilar clave. Al contrastar las declaraciones de los principales ejecutivos durante la llamada de resultados del segundo trimestre fiscal 2027 (realizada en agosto de 2026) con la presentación operativa en la Piper Sandler Growth Frontiers Conference, queda claro el objetivo del gigante del retail: reforzar en México su plataforma digital única (Build Once, Scale Globally) que apalanque su infraestructura física.

El flywheel de margen alto y escala internacional

Durante la llamada de resultados de agosto, la dirección resaltó cómo los servicios de alto margen, la publicidad (Walmart Connect) y el ecosistema de sellers, están transformando los ingresos corporativos. El director de Finanzas de la empresa, John David Rainey, destacó el impacto financiero de esta sinergia:

“Lo digital está impulsando nuestro crecimiento... Al desplegar estas capacidades digitales fuera de Estados Unidos, nos permite movernos con velocidad desde una perspectiva operativa. Desde una perspectiva financiera, esto nos permite crecer a un costo marginal más bajo”.

Asimiismo, en la conferencia de Piper Sandler de esta semana, Manish Joneja, Senior VP de Marketplace y Fulfillment Services, explicó cómo este modelo se aplica en directo para los consumidores mexicanos:

“Los canadienses y los mexicanos quieren lo mismo: el surtido correcto, el precio correcto, la velocidad correcta... Estamos empezando a aprovechar el mismo playbook para acelerar esos mercados. Abrimos sitios web para que canadienses y mexicanos puedan comprar surtido estadounidense de nuestros vendedores”, dijo Joneja.

Tiendas físicas como nodos logísticos de última milla

La principal ventaja competitiva de Walmart frente a jugadores totalmente digitales como Mercado Libre o Amazon es la densidad de su red comercial. En el reporte de agosto, el CEO John Furner subrayó que la cercanía física es la clave para la velocidad en el e-commerce:

“La velocidad importa, y tenemos una ventaja competitiva significativa. Nuestra huella física, infraestructura de fulfillment y capacidades de entrega local nos permiten acercarnos más a los clientes mientras mantenemos una estructura de costos atractiva,” dijo Furner.

Para resolver los retos logísticos en México, Walmart no solo entrega de manera directa desde sus tiendas, sino que aplica un despliegue inteligente de inventario (forward deployment). A través de Walmart Fulfillment Services (WFS), ubica estratégicamente los productos de vendedores terceros dentro de trastiendas y almacenes regionales, habilitando entregas en pocas horas.

Cabe mencionar que , al cierre de junio de 2026, Walmex operaba 4,305 unidades comerciales entre México y Centroamérica, de las cuales 3,351 estaban en territorio mexicano, tras abrir 21 tiendas nuevas en el trimestre, todas de Bodega Aurrerá.

El discurso de los ejecutivos encuentra respaldo en el reporte trimestral de Walmex a la Bolsa Mexicana de Valores: en el segundo trimestre de 2026, las ventas netas de e-commerce en México crecieron 16.2%, impulsadas por el crecimiento de On-Demand de 21.1%. Es una desaceleración frente al 14.4% a 20% del trimestre anterior en variación anual.

Walmart de México reportó ingresos por MXN $209,188 millones en el trimestre, un alza de 3.1% frente al mismo periodo de 2025. A nivel consolidado (México y Centroamérica), los ingresos de Walmex llegaron a 250,948 millones de pesos, con un crecimiento de 1.9% en cifras reportadas y 3.2% excluyendo el efecto cambiario.

Pero el tamaño relativo sigue siendo la asimetría central del sector. Mercado Libre, rival directo en marketplace, reportó que en México sus ingresos netos crecieron 55.2% en el segundo trimestre de 2026, hasta u$s 2,337 millones, con la porción de e-commerce subiendo 46.2%. A escala regional, el valor bruto de ventas online (GMV) del grupo alcanzó cerca de 22,000 millones de dólares en el trimestre, un incremento de 36% interanual en moneda constante, con México registrando un avance de 26% en GMV y 34% en artículos vendidos pese al efecto de la reforma fiscal del año.

Amazon, por su parte, no desglosa cifras específicas para México en sus reportes trimestrales, pero las autoridades de competencia en el país calculan que Amazon y Mercado Libre concentran juntos más del 85% del comercio electrónico mexicano, un duopolio que deja a Walmart, pese a su crecimiento de doble dígito, compitiendo por una porción todavía marginal del mercado total, que alcanzó MXN $941 mil millones en ventas retail durante 2025, con un crecimiento anual de 19.2% según la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO).

Esa brecha de escala es justamente el punto ciego del discurso corporativo: Walmart habla de “ventaja competitiva” por su huella física, pero en volumen bruto de mercancía movida sigue órdenes de magnitud por detrás de Mercado Libre y Amazon en México.

La iniciativa de Walmart llega en un momento de creciente competencia en el comercio electrónico transfronterizo. Amazon opera su marketplace en México mediante Global Store, mientras que plataformas como Temu, AliExpress, Shein y Mercado Libre han impulsado la demanda de productos importados con catálogos significativamente más amplios que los disponibles en el mercado local.

Ampliación del catálogo: necesidad o deseo

Para elevar el valor del ticket promedio y captar segmentos de altos ingresos en México, Walmart está expandiendo su catálogo online más allá de la despensa tradicional. En su presentación en la conferencia de Piper Sandler, Joneja resumió la visión del marketplace:

“Se trata de ofrecer a nuestros clientes lo que quieren, necesitan y aman... Cuando construyes ese ecosistema en conjunto, eso básicamente impulsa la conversión porque nuestros clientes obtienen más opciones y se retienen”.

Esta estrategia integral, que combina la apertura del catálogo de EE.UU. hacia México , entregas rápidas apalancadas en tiendas y monetización publicitaria, consolida la fórmula con la que Walmart busca acelerar su cuota de mercado en el e-commerce mexicano.

La cruzada del marketplace de EE.UU. para los clientes mexicanos de Walmart arrancó en junio de este año cuando ma empresa eligió a México para abrir el acceso a una parte de su catálogo en aquel país. Entonces, la empresa anunció que los consumidores mexicanos podrán comprar cientos de miles de productos elegibles disponibles en Walmart.com, incluyendo categorías como electrónica, hogar, moda y artículos para la vida diaria. Los pedidos serán enviados desde EE.UU. mediante operadores logísticos internacionales, mientras que detalles como impuestos, aranceles y otros cargos aparecerán calculados desde el momento de la compra.