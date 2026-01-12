El Banco de México (Banxico) lanzó un importante aviso a los usuarios con tarjetas de crédito. El mensaje es claro: el dinero sigue siendo caro y endeudarse sin control puede resultar muy costoso.

Cuando Banxico mantiene las tasas de interés en niveles altos, su objetivo es contener la inflación. Sin embargo, esta política repercute en productos como las tarjetas de crédito, ya que los bancos usan la tasa de referencia para fijar sus intereses. Por este motivo, el costo real de financiar compras se mantiene elevado.

Banxico alertó el cobro de intereses en las tarjetas de crédito

Las autoridades advierten que pagar el mínimo no conviene. Con intereses altos, buena parte de ese pago se destina a cubrir cargos financieros y no a reducir la deuda. En la práctica, esto provoca que un saldo pequeño pueda extenderse durante años y terminar costando el doble o incluso más.

El banco también llama la atención sobre el uso cotidiano del crédito como si fuera una extensión del ingreso. Muchas personas recurren al plástico para cubrir gastos básicos sin considerar que postergar esos pagos implica asumir un costo financiero elevado .

Mientras la tasa de referencia no baje de forma sostenida, financiar la vida diaria con tarjeta significa pagar de más.

¿Qué requisitos te piden para darte una tarjeta de crédito?

El Banco de México no entrega tarjetas de crédito de manera directa a las personas, ya que su función es regular a las instituciones financieras que sí ofrecen este producto. En México, los requisitos generales para solicitar una tarjeta de crédito incluyen:

Ser mayor de edad Presentar una identificación oficial vigente (INE o IFE) Contar con comprobante de domicilio Demostrar ingresos mínimos que respalden la capacidad de pago, además de tener un historial crediticio favorable.

¿Cómo sacar una tarjeta en México?

Tramitar una tarjeta de crédito en México implica el cumplimiento de ciertos requisitos básicos, además de contar con un buen historial crediticio. Una vez otorgada, es importante elegir el banco y el tipo de tarjeta que mejor se adapten a las necesidades y manejarla de forma responsable, pagando puntualmente y evitando endeudarte de más, ya sea desde la aplicación o directamente en sucursal.