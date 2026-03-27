PayPal y la empresa de telepeaje PASE firmaron una alianza para que los usuarios puedan pagar y recargar de manera automatizada su tag. La alianza busca impulsar la digitalización de pagos y movilidad en México. La alianza busca que los usuarios de telepeaje siempre tengan saldo, más allá del mínimo para que pase el pago en las casetas de carreteras de cobro mediante recargas automáticas programadas para usuarios de prepago que se procesan a través de PayPal. En un conversatorio, Fernando de la Vega, director comercial de PASE, aseguró que las nuevas tecnologías han ayudado a la adopción del telepeaje y presumido que su app ya suma 3 millones de usuarios. Allan Picos, Sr. Director Enterprise Sales de PayPal, dijo a El Cronista, que buscan seguir incrementando el ecosistema de pagos que es parte de la vida del usuario a partir del pago de servicios y productos. Picos recordó que PayPal inició en México como método de pago en eBay pero se ha ido expandiendo y hoy tiene miles de alianzas con marcas. Con esta alianza, también se espera aumentar el número de usuarios de la plataforma. El 2026 “es un año retador porque el año pasado vendimos un millón de tags”, aseguró de la Vega. De acuerdo con de la Vega ha costado sensibilizar al usuario de cómo funciona este método de pago. Aseguró que el reto principal es la educación de los usuarios que aún no ven de manera natural los pagos digitales, sobre todo fuera de las grandes ciudades. Por eso hay que demostrar los beneficios y cómo estos agilizan los tiempos. También reconoció que aunque ya existe un cambio del usuario análogo al digital, para que sea eficiente tiene que haber infraestructura moderna que permita el funcionamiento de los tags. La digitalización está redefiniendo la forma en que nos movilizarnos. Y, para las nuevas generaciones, al ser un método de pago más inmediato se vuelve más atractivo. “Ellos buscan que te cobren sin que te des cuenta”. Sobre lo que dijo la presidenta sobre la digitalización de los pagos en gasolineras y casetas. De la Vega dijo que están “a la expectativa para ver había dónde evoluciona”.