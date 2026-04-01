Los afiliados bajo la Ley de 1973 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es importante que sepas que, tras recientes resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el acceso a la pensión es más sencilla. Además, ahora será posible cobrar más dinero, en caso de cumplir con los requisitos obligatorios. El panorama de la pensión por ascendencia cambió de forma significativa en México, eliminando obstáculos que antes parecían difíciles de superar. Se trata de un fallo significativo a nivel nacional ya que hasta hace poco el IMSS otorgaba a los padres únicamente el 20% de la pensión correspondiente al hijo fallecido. No obstante, la Corte consideró este porcentaje como discriminatorio. Ahora, cuando los padres son los únicos beneficiarios, pueden recibir hasta el 90% del monto, equiparándose a lo que percibiría una viuda. Para acceder a este beneficio económico, se deben cumplir los siguientes criterios establecidos por el IMSS y las autoridades judiciales: Para iniciar el trámite, las autoridades solicitan la entrega de la siguiente documentación: En una resolución emitida en marzo de 2026, la Corte Suprema amplió el alcance de este derecho al permitir que familiares no directos -como tíos, hermanos o abuelos que hayan desempeñado un rol parental y dependieran económicamente del fallecido- también puedan solicitar este beneficio, reconociendo así la diversidad de las estructuras familiares en México.