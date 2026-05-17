Una nueva demanda laboral en Estados Unidos puso en el centro de la escena a Chick-fil-A, una de las cadenas de comida rápida más reconocidas del país. El caso involucra a un restaurante franquiciado en Texas, acusado de haber vulnerado los derechos de una trabajadora que pidió no cumplir tareas los sábados por razones vinculadas a su fe. La presentación judicial fue impulsada por la Equal Employment Opportunity Commission (EEOC), el organismo federal encargado de investigar y sancionar casos de discriminación laboral en el país. De acuerdo con la demanda, la trabajadora había dejado en claro durante su entrevista laboral, en agosto de 2023, que necesitaba tener los sábados libres debido a sus creencias religiosas. La empleada pertenece a la United Church of God, comunidad religiosa que considera el sábado como un día sagrado de descanso y adoración. Según el expediente, durante varios meses el pedido fue respetado. Sin embargo, la empresa franquiciada Hatch Trick Inc. habría cambiado su postura y exigido que la trabajadora comenzara a cumplir turnos los sábados desde febrero de 2024. Ante su negativa, la compañía le habría ofrecido una alternativa que implicaba: La EEOC sostiene que, tras rechazar esa propuesta, la empleada fue finalmente despedida. Desde el organismo federal remarcaron que la legislación estadounidense obliga a los empleadores a ofrecer “adaptaciones razonables” cuando un trabajador solicita cambios laborales por motivos religiosos genuinos. Este caso vuelve a poner sobre la mesa un debate cada vez más frecuente en Estados Unidos: hasta dónde deben llegar las empresas para garantizar la libertad religiosa en el trabajo. Aunque Chick-fil-A aclaró que las decisiones laborales corresponden exclusivamente a cada franquiciado, la repercusión del caso podría extenderse a toda la marca, especialmente porque la cadena históricamente ha promovido una identidad vinculada a valores cristianos, incluyendo el cierre de todos sus locales los domingos. Ahora será la Justicia estadounidense la que determine si existió discriminación religiosa y si la trabajadora debe ser compensada por los daños sufridos.