Un fallo de alto impacto encendió el debate sobre los derechos de personas extranjeras en procesos penales en México. El anuncio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) generó grandes expectativas ya que involucra un aspecto que durante años fue ignorado en múltiples casos judiciales. Detrás de esta resolución del Máximo Tribunal hay una historia compleja, vinculada a delitos graves y a testimonios clave que fueron utilizados para dictar condenas. Sin embargo, algo fundamental no ocurrió en su momento, y ahora la justicia puso el foco en ese punto. Lo que parecía un detalle técnico terminó convirtiéndose en el eje central de un criterio que podría modificar la forma en que se analizan pruebas en tribunales. En este sentido, el fallo de la Suprema Corte abre la puerta a nuevas revisiones en casos similares. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que las personas extranjeras que son víctimas dentro de un proceso penal tienen derecho a recibir asistencia consular, algo que no siempre se había garantizado en la práctica. El análisis surgió a partir de un caso ocurrido en 2010 en Matamoros, Tamaulipas, donde migrantes —tanto mexicanos como extranjeros— fueron engañados y posteriormente privados de su libertad. En ese contexto, varias víctimas extranjeras rindieron declaración sin contar con apoyo consular. El máximo tribunal interpretó el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, junto con la Constitución mexicana y la Ley General de Víctimas, para establecer que este derecho incluye los siguientes beneficios: A partir de esta decisión, se reconoce que la falta de asistencia consular puede generar desventajas importantes para las víctimas extranjeras, especialmente cuando enfrentan barreras de idioma, cultura o desconocimiento del sistema legal. La Corte también aclaró que la ausencia de asistencia consular no invalida automáticamente las declaraciones. Sin embargo, sí obliga a los jueces a analizar si esta omisión afectó la validez de las pruebas. En particular, se deberán considerar factores como las condiciones en que se obtuvo el testimonio, la existencia de presión o incomunicación, y la falta de traducción adecuada o asesoría jurídica. Como consecuencia del fallo, la SCJN revocó las sentencias previas y ordenó emitir una nueva resolución, analizando de forma individual si la falta de asistencia consular afectó el caso. Cabe destacar que este criterio no es menor: marca un precedente sobre el alcance del derecho a asistencia consular y su impacto en el debido proceso, lo que podría influir en futuros litigios en México, especialmente en casos que involucren a personas migrantes o extranjeras.