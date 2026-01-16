Por orden oficial, se suprimen las horas extras en todo el territorio nacional.

Para muchos mexicanos, el poder aportar horas extras en el trabajo es esencial para mejorar el salario y poder llegar más cómodos a fin de mes. Ahora, por orden oficial, se suprimen las horas extras en todo el territorio nacional, una medida que busca transformar la dinámica de trabajo, pero que ya genera incertidumbre por el impacto directo en el ingreso mensual de miles de empleados.

El fin de las jornadas extendidas de trabajo en México

La decisión, que ya empieza a aplicarse en diversos sectores, establece que las empresas deberán ajustarse estrictamente a la jornada laboral legal, eliminando cualquier posibilidad de remunerar tiempo adicional de trabajo. El objetivo central detrás de esta disposición es fomentar un equilibrio real entre la vida personal y profesional, obligando a los empleadores a optimizar sus procesos sin recurrir al cansancio del personal.

Sin embargo, para el trabajador promedio, esta “mejora” en la calidad de vida tiene un sabor agridulce. Para muchos, las horas extra representaban ese ingreso extra necesario para cubrir gastos imprevistos, el pago de deudas o simplemente para completar el gasto de la quincena. Con esta nueva normativa, las “chambitas” adicionales dentro de la misma empresa quedan formalmente canceladas.

Ya no será tan sencillo cotizar horas extras para mejorar el sueldo.

Impacto en el bolsillo y la productividad en México

El sector empresarial ha recibido la noticia con cautela, mientras que los sindicatos analizan las repercusiones legales. Según lo dispuesto, las compañías que no respeten la prohibición de horas adicionales podrían enfrentarse a severas sanciones administrativas. Esto obliga a los jefes a ser más eficientes en la delegación de tareas, ya que el reloj se detendrá puntualmente al cumplirse las ocho horas de rigor.

Los expertos señalan que, si bien la salud mental del trabajador podría verse beneficiada a largo plazo, el choque financiero inmediato es innegable. La economía de muchas familias mexicanas depende de esa “lana” extra que ahora desaparecerá de los recibos de nómina. Ante este panorama, se recomienda a los trabajadores:

Revisar sus contratos laborales para entender cómo quedan sus horarios.

Ajustar el presupuesto familiar previendo la ausencia del pago por tiempo extra.

Optimizar el tiempo efectivo de trabajo para evitar rezagos en las metas diarias.

Esta medida marca un hito en la Ley Federal del Trabajo y la cultura organizacional del país, dejando claro que el tiempo fuera de la oficina ya no es negociable, ni siquiera por una paga mayor.