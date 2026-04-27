MetLife México obtuvo la renovación de la insignia Sáasil, otorgada por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), y lanzó su Programa de Educación Financiera 2026, en un contexto de caída en la cobertura de seguros entre mujeres y una ampliación de la brecha de género en este rubro. “La generación de herramientas como esta plataforma que presenta MetLife México, constituye una acción que fortalece las actividades dirigidas a la eliminación de la brecha de género, pues brinda información de educación financiera, y al mismo tiempo consolida opciones específicas que favorecen el empoderamiento de la mujer”, señaló Óscar Rosado Jiménez, presidente de la Condusef. El programa forma parte de la plataforma Te Quiero Segura e incluye un curso 100% en línea y gratuito sobre manejo de presupuesto, deudas, seguros, retiro e inversiones. “Esta iniciativa consiste en un curso 100% en línea y gratuito, diseñado para fortalecer el bienestar y conocimiento en temas como manejo de presupuesto y deudas, seguros, retiro e inversiones”, detalló la aseguradora. De acuerdo con datos presentados por Gerardo Esquivel, profesor de El Colegio de México, durante la 89 Convención Bancaria, y con base en la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), la proporción de mujeres con algún seguro en México cayó de 22.2 a 18.3% entre 2015 y 2025. En ese mismo periodo, la brecha de género en este rubro se amplió de 5.5 a 9.9%, lo que lo convierte en el segmento con mayor rezago dentro de la inclusión financiera. Aunque el acceso general a productos financieros aumentó al pasar de 65.4 a 72.8%, la brecha de género también creció de 6.3 a 8.1%. Las mujeres con una cuenta de ahorro formal pasaron de 42 a 58.6% ; sin embargo, la brecha se amplió de 4.3 a 9.4% . En crédito, el acceso avanzó de 29 a 36.1% , mientras que la diferencia creció de 0.1 a 2.7%. La plataforma Te Quiero Segura concentra contenido gratuito, herramientas prácticas y experiencias digitales con enfoque de género. Como parte del fortalecimiento del programa, la firma incorporará nuevas funcionalidades, como una calculadora de salud financiera. “Permitirá a las usuarias obtener un diagnóstico de su situación y recomendaciones personalizadas, sin necesidad de proporcionar datos personales”, indicó. Además, integrará un avatar desarrollado con Inteligencia Artificial, así como contenidos de jugadoras de la Selección Nacional femenil, en el marco de su alianza con la Federación Mexicana de Fútbol.