El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció un beneficio especial para promover el turismo social y facilitar el acceso de más familias a opciones de descanso y recreación durante el próximo fin de semana largo, que comprende del 19 al 21 de junio.

La iniciativa busca impulsar el aprovechamiento de los centros vacacionales administrados por el organismo, especialmente entre sectores de la población que enfrentan mayores limitaciones económicas, brindándoles la posibilidad de disfrutar actividades recreativas y espacios de convivencia familiar a un menor costo.

A continuación, los beneficios del IMSS en México. Verifica los requisitos obligatorios y aprovecha a viajar a un precio más barato.

Descuentos para pensionados del IMSS

Como parte de esta estrategia, las personas mayores de 60 años podrán obtener un descuento del 50% en la segunda noche de hospedaje consecutiva dentro de los centros vacacionales participantes.

De acuerdo con el IMSS, la medida pretende reducir el impacto económico que representan los viajes de fin de semana y, al mismo tiempo, fomentar la convivencia familiar en el marco de las celebraciones por el Día del Padre.

Beneficio disponible en los cuatro centros vacacionales del IMSS

La promoción estará vigente en los cuatro complejos turísticos operados por el Instituto.

Entre ellos se encuentra el Centro Vacacional Oaxtepec, en Morelos, reconocido por sus áreas acuáticas, jardines y clima cálido. También participará el Centro Vacacional Atlixco-Metepec, en Puebla, así como los centros ecoturísticos La Trinidad y Malintzi, ubicados en Tlaxcala, este último rodeado de bosques y conocido por sus cabañas de estilo alpino.

Recomendación para adultos mayores inscriptos en el IMSS

El IMSS llamó a los interesados a realizar sus reservaciones con tiempo para asegurar disponibilidad en las fechas de la promoción.

Las reservas pueden efectuarse de manera presencial en las oficinas ubicadas en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la Ciudad de México, o mediante el Centro de Contacto del IMSS al teléfono 800 623 23 23, opción 7-1.

Aunque el beneficio estará disponible para el público en general bajo determinadas condiciones, la institución informó que las personas adultas mayores, así como jubilados y pensionados del propio IMSS, tendrán prioridad en la asignación de espacios de hospedaje.