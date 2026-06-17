En medio del diálogo global acerca del futuro del agua, un recurso natural cada vez más común se está consumiendo silenciosamente bajo nuestros pies. La arena, que se posiciona como el segundo material más empleado en el mundo, enfrenta una alarmante escasez que ha generado una economía clandestina valorada en hasta 785 mil millones de dólares.

Cada rascacielos, cada carretera y cada dispositivo móvil dependen de toneladas de arena, cuya demanda supera significativamente la capacidad de reposición de la naturaleza. De este modo, lo que inició como una crisis ambiental ha evolucionado hacia una grave problemática violenta: mafias internacionales recurren al secuestro, ataques y homicidios de aquellos que buscan frenar el expolio masivo de este recurso natural que, en apariencia, es inagotable.

Desierto en Asia. Fuente: Shutterstock

El negocio más turbio del planeta: la arena que supera al oro

El comercio ilegal de arena ha experimentado un crecimiento significativo en las últimas décadas. En India, que se posiciona como el epicentro de esta crisis global, la mafia dedicada a la extracción de arena genera alrededor de 100,000 millones de dólares anuales, cifra que se asemeja al valor total del mercado legal de arena en el mundo.

De las 40,000 millones de toneladas de arena que se extraen cada año, solamente el 37.5% se origina de operaciones legales. El resto sustenta una red criminal que opera en la clandestinidad, donde los camiones acceden a playas y ríos en plena noche, extraen grandes cantidades de arena y desaparecen antes de que salga el sol.

Esta mafia no se estructura de manera centralizada como el crimen organizado convencional, sino que se conforma por diversas bandas oportunistas que implican a contratistas, políticos, líderes sindicales y agentes de policía corruptos.

En Maharashtra, India, un camión de arena puede pagar hasta 10.000 rupias (112 dólares), cuatro veces el salario promedio local; para aldeanos que dependen de la agricultura de subsistencia, rechazar esta oportunidad es casi imposible

La paradoja del Sáhara: por qué no podemos usar la arena del desierto

Parece una contradicción absurda: el desierto del Sahara contiene aproximadamente 1.5 septillones de granos. Sin embargo, la realidad geológica es implacable. La arena del desierto, que ha sido pulida por milenios de erosión eólica extrema, resulta estar demasiado lisa y redondeada. Estos granos generan vacíos entre ellos, lo que impide que se adhieran adecuadamente al cemento, haciéndolos inútiles para la construcción.

La arena adecuada para concreto debe poseer características angulosas y ásperas, permitiendo que los granos se entrelacen efectivamente. Esta textura resulta del proceso de erosión acuática, que es más suave que el de la erosión eólica, ya que el agua amortigua el impacto.

Las olas del océano descomponen rocas en granos de arena y la fuerza abrasiva de los sedimentos en los lechos de los ríos produce el tipo de arena que la industria de la construcción requiere con urgencia.

El concreto, una mezcla de agua, cemento, grava y arena, demanda siete toneladas de arena por cada tonelada producida .

En el año 2016, China utilizó cerca de ocho mil millones de toneladas de arena para la construcción, volumen suficiente para cubrir la totalidad del estado de Nueva York con una pulgada de profundidad. Se proyecta que Estados Unidos experimentará un crecimiento de 100 millones de dólares en su mercado de concreto antes de que finalice la década. Además, en India, la demanda de arena se ha triplicado desde el año 2000, con la necesidad de más de 110 millones de viviendas para abordar la creciente urbanización.

En resumen, la arena desempeña un papel crucial en el ámbito de la edificación, dado que es uno de los componentes esenciales que facilitan la resistencia y durabilidad de las estructuras . Al ser combinada con cemento y agua, laarena se convierte en el mortero y el hormigón, los cuales son indispensables para la construcción de paredes, columnas, cimientos y pisos. Su función primordial radica en proporcionar volumen y estabilidad a la mezcla, previniendo que el cemento se fracture o deforme a lo largo del tiempo.

Adicionalmente, la arena facilita la adecuada unión de los materiales, mejorando la adherencia entre ladrillos, bloques y piedras.

También contribuye a la maniobrabilidad de las mezclas, logrando una textura propicia para la aplicación de revoques y acabados. Asimismo, colabora en la resistencia frente a la humedad, el peso y las variaciones de temperatura, lo que se traduce en edificaciones más seguras y perdurables.