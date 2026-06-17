La cotización del dólar canadiense alcanzó los MXN 12.27 en la sesión de cierre de mercados del miércoles, 17 de junio de 2026. Esta cifra refleja una variación del -0.24% en comparación con su costo al inicio de la jornada.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.31 pesos y un mínimo de 12.3 pesos.

La cotización del Dólar canadiense mostró un retroceso: en la última semana -1.76% y en el último año -9.33%, evidenciando una tendencia bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, empezó con un avance, luego encadenó siete retrocesos consecutivos, tuvo un breve repunte y cerró otra vez a la baja, dejando un saldo claramente bajista.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar canadiense fue del 6.58%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año comparado con su volatilidad anual del 7.46%.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva, con un dato de -1 igual a 3, lo que indica una subida constante en comparación con los días pasados. Este incremento ha sido notorio en la última semana, reforzando la confianza en la moneda canadiense.

El análisis sugiere que la fortalecida cotización del Dólar canadiense podría estar impulsada por factores económicos favorables, lo que podría generar un optimismo en los mercados y afectar positivamente las exportaciones del país.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.3 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Dólar canadiense en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán cambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.