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Este miércoles, 17 de junio de 2026, la cotización deldólar llegó a 17.3685 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0.98%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.37 pesos y un mínimo de 17.19 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar avanzó 0.70%, pero en el último año mostró una variación de -7.20%, lo que indica un repunte reciente en un contexto anual aún bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar mostró un sesgo bajista: subió al inicio, encadenó seis caídas consecutivas, repuntó, volvió a bajar y cerró con un nuevo avance, aunque la tendencia general siguió siendo a la baja.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar, que es del 9.17%, es mayor que la volatilidad anual del 7.59%, lo que significa que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Dólar se ha mantenido estable, con un dato de 0 en relación con los días pasados. Esto indica que no ha habido variaciones significativas en su valor en comparación con las jornadas anteriores.

La estabilidad en la cotización sugiere que el mercado está en un periodo de calma, sin presiones que puedan alterar su valor a corto plazo.

Un análisis más profundo podría revelar factores económicos que sustentan esta tendencia estable.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Dólar en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.