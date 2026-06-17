Las lluvias asociadas a un sistema de baja presión en el Golfo de México provocaron daños asegurados por MXN$ 5, 929 millones entre el 7 y el 11 de octubre de 2025, una cifra 71.7% superior a los MXN$ 3,453 millones, ocasionados por el huracán John, informó Norma Alicia Rosas, directora general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Durante una conferencia de prensa, la directiva advirtió que los riesgos hidrometeorológicos no sólo están relacionados con huracanes de gran intensidad, sino también con fenómenos menos visibles, como lluvias extraordinarias, inundaciones y tormentas, que pueden generar afectaciones económicas significativas.

“Los riesgos hidrometeorológicos no solamente son huracanes, sino que también son otro tipo de riesgos, a veces riesgos un poco más pequeños, como podría ser una inundación o una sequía, una tormenta”, señaló.

La representante del organismo explicó que las lluvias registradas entre el 7 y el 11 de octubre del año pasado evidenciaron el impacto que pueden tener este tipo de eventos, aun cuando no alcanzan la notoriedad mediática de un huracán.

“Las lluvias asociadas a baja presión del Golfo del 7 al 11 de octubre del 2025 generaron daños asegurados por MXN$ 5,929 millones. Esta cifra es superior, por ejemplo, a la del huracán John”, destacó.

Automóviles y viviendas concentraron el mayor número de siniestros

La directora general de la AMIS detalló que los automóviles fueron el ramo con el mayor número de reclamaciones derivadas de estas lluvias, con 3,267 siniestros reportados.

Las viviendas ocuparon el segundo lugar, con 2,723 reportes, mientras que la infraestructura federal y estatal registró 1,939 siniestros.

En términos monetarios, la infraestructura federal y estatal concentró 27% de las pérdidas aseguradas, seguida por los comercios con 19% , los automóviles con 12% y las viviendas con 7%.

Rosas señaló que este episodio demuestra que fenómenos meteorológicos aparentemente moderados pueden ocasionar daños cuantiosos en distintos sectores económicos y afectar tanto a empresas como a familias.

“Es un ejemplo muy particular de cómo un evento que podríamos pensar que es un evento no tan fuerte, que no generaría tantos daños, simplemente por lluvias de baja presión pudo generar este tipo de situaciones y este tipo de daños”, afirmó.

Prevén temporada de ciclones más intensa en 2026

La AMIS advirtió además que para este año se prevé una actividad ciclónica superior a la observada en 2025.

De acuerdo con las estimaciones presentadas por el organismo, el pronóstico máximo apunta a una temporada con 38% más ciclones respecto al año anterior.

En el océano Pacífico se esperan entre 18 y 21 eventos hidrometeorológicos, mientras que en el Atlántico podrían registrarse entre 11 y 15.

Ante este escenario, Rosas llamó a fortalecer la cultura de prevención y el aseguramiento de viviendas, negocios y bienes patrimoniales.

“Los ciclones y todos estos eventos hidrometeorológicos sí se pueden pronosticar y es por eso que deberíamos de estar mucho mejor preparados”, indicó.

La AMIS estimó que 68% de los mexicanos se encuentra altamente expuesto a distintos riesgos naturales y que alrededor de 90 millones de personas viven en zonas vulnerables a fenómenos como sequías, inundaciones, incendios, sismos y huracanes.