En esta noticia México puede crecer más en IA

México elevó la adopción de inteligencia artificial generativa entre su población y se ubicó por encima del promedio mundial, en un contexto donde cada vez más países incorporan estas herramientas a sus actividades productivas.

El 20.1% de los mexicanos de entre 15 y 65 años, de la población económicamente activa, utiliza inteligencia artificial generativa, un avance de 2.3 puntos porcentuales respecto al reporte previo y superior al promedio global de 17.86%, de acuerdo con datos presentados por Microsoft del estudio “Global AI Difusion, 1Q 2026 Trends and Singhts” que analiza 147 economías.

El crecimiento permitió a México ubicarse en la posición 56 del ranking global y consolidar una tendencia de expansión sostenida en el uso de estas tecnologías, señalaron representantes de la compañía durante una presentación con medios.

La inteligencia artificial generativa es un tipo de inteligencia que puede crear ideas y contenidos nuevo como texto, imágenes, audio o video, a partir de las instrucciones de un usuario, de acuerdo con un texto de IBM.

México puede crecer más en IA

Aunque el país mostró crecimiento en la adopción de IA, se puede hacer más, de acuerdo con Manuel Pliego, director de Asuntos Gubernamentales de Microsoft México.

“México tiene que crecer más; tenemos trabajo que hacer”, mencionó.

El directivo expuso que, para acelerar la adopción de inteligencia artificial, México deberá fortalecer la capacitación de talento, ampliar la conectividad y la infraestructura energética, desarrollar más infraestructura digital y avanzar en marcos regulatorios que equilibren innovación y mitigación de riesgos.

“Tenemos que trabajar más intencional y más duro para que la adopción esté como otros países”, explicó Pliego a medios de comunicación.

A nivel mundial, el estudio encontró que casi uno de cada cinco habitantes en edad productiva ya utiliza herramientas de inteligencia artificial generativa, mientras que 26 países registran niveles de adopción superiores al 30%, considerado un umbral relevante para acelerar los beneficios económicos asociados a esta tecnología.

La adopción sigue liderada por economías como Arabia Saudita, con una tasa de 70.1%, y Singapur, con 63%, aunque también destacan avances en mercados emergentes. En América Latina, Costa Rica alcanzó 28.5%, Colombia 24% y Argentina 21.9%, mientras que Brasil se ubicó ligeramente por debajo de México.

Manuel Pliego destacó que el avance ocurre en un entorno donde persisten diferencias importantes entre economías desarrolladas y emergentes. Mientras los países del llamado norte global registran incrementos de entre 22% y 27.5% en adopción, las naciones del sur global avanzan a un ritmo de entre 13% y 15%, lo que mantiene abierta una brecha tecnológica que aún debe cerrarse.

El directivo en Microsoft consideró que la inteligencia artificial puede convertirse en un motor de crecimiento económico, aunque advirtió que los beneficios dependerán de ampliar el acceso a conectividad, electricidad, capacitación y talento especializado, además de impulsar marcos de gobernanza y uso responsable de la tecnología.