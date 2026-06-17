Durante el cierre de mercados de este miércoles, 17 de junio de 2026, el euro alcanzó los MXN 19.97, cifra que refleja una variación de la moneda del 0.08% en comparación con su costo en la sesión de apertura.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.01 pesos y un mínimo de 19.97 pesos.

En la última semana, la cotización del euro cayó un -0.60% y en el último año acumula un descenso del -8.85%, lo que indica una tendencia bajista sostenida.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el euro encadenó cuatro alzas, cuatro caídas y un repunte de dos jornadas, con cierre neto positivo y marcada volatilidad.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 4.35%, es menor que su volatilidad anual del 5.72%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento sostenido durante dos días consecutivos. Este crecimiento refleja un fortalecimiento de la moneda en comparación con su situación en días anteriores.

A pesar de la reciente alza, es esencial observar si esta tendencia se mantendrá en el futuro, ya que factores económicos globales podrían influir en su estabilidad.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.9 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Euro en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.