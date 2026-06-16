El consorcio conformado por Carso Infraestructura y Construcción (CICSA), filial de Grupo Carso, y FCC Construcción, empresa española controlada mayoritariamente por Carlos Slim, se adjudicó el tramo Saltillo-Santa Catarina del Tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo, tras resultar ganador de la licitación pública internacional.

El proyecto contempla la construcción y operación de más de 111 kilómetros de infraestructura ferroviaria, que incluirán 40 puentes y nueve viaductos. La propuesta ganadora ascendió a 31,844 millones de pesos, IVA incluido, superando a otras seis compañías participantes, entre ellas ICA y COMSA.

El nuevo tren CDMX- Querétaro buscará optimizar el flujo de pasajeros en el país. Fuente: Archivo

La evaluación de las ofertas consideró aspectos como capacidad técnica, experiencia previa, solidez financiera y viabilidad de ejecución. De acuerdo con las condiciones del contrato, CICSA y FCC participarán en partes iguales, aportando cada una el 50% de la inversión.

¿Cuándo funcionará completo el Tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo?

Las obras deberán completarse en un plazo de 960 días hábiles, por lo que se prevé que el tramo quede concluido el 17 de mayo de 2029.

Entre las responsabilidades asumidas por el consorcio destacan la construcción de infraestructura ferroviaria con estándares internacionales de seguridad y su integración eficiente con el resto de la red proyectada.

Los proyectos más relevantes de Grupo Carso

La participación de Grupo Carso en proyectos estratégicos del país se consolidó durante las últimas décadas. En los años recientes, el conglomerado fortaleció su presencia en sectores como infraestructura, energía y construcción mediante diversos contratos y adquisiciones.

Uno de ellos ocurrió en octubre de 2019, cuando PEMEX Exploración y Producción adjudicó a un consorcio encabezado por Operadora CICSA y Permaducto la construcción de las plataformas marinas Maloob-E y Maloob-I en la Sonda de Campeche, con una inversión superior a 2,418 millones de pesos y USD 191 millones.

Posteriormente, en abril de 2020, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo otorgó a CICSA y FCC el contrato para desarrollar la plataforma y la vía ferroviaria del tramo Escárcega-Calkiní del Tren Maya. El proyecto superó los 18.553 millones de pesos e incluyó cinco años de mantenimiento.

En el ámbito industrial, Grupo Carso amplió su presencia en el mercado de materiales para la construcción tras adquirir, en mayo de 2022, el control mayoritario de Elementia Materiales y Fortaleza Materiales mediante su subsidiaria Condumex.

Un año después, en mayo de 2023, la empresa anunció la compra del 49.9% de Talos Energy México 7, filial con participación en el yacimiento petrolero Zama, uno de los descubrimientos energéticos más importantes de los últimos años en aguas del Golfo de México.

El papel de Grupo Carso en el nuevo corredor ferroviario

El Tren Saltillo-Nuevo Laredo forma parte de la estrategia federal para fortalecer la conectividad entre el centro y el norte del país. Dentro de este plan, las empresas vinculadas a Carlos Slim tendrán a su cargo el desarrollo del tramo Saltillo-Santa Catarina.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la obra busca impulsar:

Crecimiento económico regional

Mejorar la movilidad

Generar oportunidades de empleo en las comunidades ubicadas a lo largo de la ruta

El proyecto ferroviario tendrá una longitud total de 396 kilómetros y, según estimaciones del Gobierno de Nuevo León, podría transportar alrededor de siete millones de pasajeros al año.

El recorrido conectará el suroeste de Coahuila con Monterrey y concluirá en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

La infraestructura se dividirá en ocho segmentos e incluirá 11 estaciones, con trenes capaces de alcanzar velocidades de entre 160 y 200 kilómetros por hora. Además, contempla la construcción de:

1 viaducto 15 pasos vehiculares Un paso superior 30 puentes ferroviarios 146 obras de drenaje Elementos diseñados para garantizar la seguridad y eficiencia operativa del sistema a largo plazo

Para el gobernador de Nuevo León, Samuel García, el nuevo corredor ferroviario contribuirá a consolidar al estado como uno de los principales centros logísticos del norte del país.