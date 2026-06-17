La Profeco, en coordinación con la Conuee y la Caname, alerta sobre el refrigerador Hisense modelo RT90N6WKX, debido a que incumple con la norma de eficiencia energética aplicable en México.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), junto con la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee) y la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas (Caname), emitió una alerta dirigida a los consumidores por un refrigerador que incumple la regulación mexicana de eficiencia energética. Según las autoridades, el equipo evaluado “incumple con la Norma Oficial Mexicana NOM-015-ENER-2018”.

El aviso corresponde al refrigerador marca Hisense, modelo RT90N6WKX, distribuido por la empresa Comercializadora México Americana. Tras diversas pruebas técnicas, se determinó que el producto presenta un consumo eléctrico superior al permitido para su categoría. De acuerdo con el comunicado, el modelo “consume más energía eléctrica de la permitida por la normatividad vigente”.

La Profeco, en coordinación con la Conuee y la Caname, alerta sobre el refrigerador Hisense modelo RT90N6WKX, debido a que incumple con la norma de eficiencia energética aplicable en México. Profeco

Las autoridades advirtieron que esta situación puede tener consecuencias económicas para quienes adquieran el equipo. El documento señala que el incumplimiento “puede traducirse en un mayor gasto económico para las y los consumidores” debido al incremento en el consumo de electricidad durante su operación cotidiana.

¿Por qué las autoridades recomiendan no comprar este refrigerador?

La alerta fue emitida después de que ensayos de laboratorio confirmaran que el modelo Hisense RT90N6WKX supera los límites máximos de consumo energético establecidos por la legislación mexicana para refrigeradores domésticos.

Resultados de las pruebas oficiales:

Marca: Hisense.

Modelo: RT90N6WKX.

Distribuidor: Comercializadora México Americana.

Consumo anual obtenido: 352.98 KWh/año .

Consumo máximo permitido: 316.42 KWh/año .

Diferencia detectada: 36.56 KWh/año .

Incumplimiento de la NOM-015-ENER-2018 .

Venta y enajenación suspendidas por orden de la Conuee.

Diferencia de consumo: 36.56 KWh/año. Profeco

Qué pasará con los equipos y qué pueden hacer los consumidores

La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía informó que ordenó a la empresa responsable la “prohibición inmediata de venta y enajenación” de estos refrigeradores.

La medida permanecerá vigente mientras las unidades no sean acondicionadas, reparadas, reprocesadas o sustituidas para cumplir con los requisitos legales establecidos.

Las autoridades explicaron que la difusión de esta alerta busca fortalecer la protección de los consumidores mediante información oportuna sobre productos que no cumplen las normas vigentes.

Profeco reiteró que vigilará el respeto a los derechos de los usuarios y pidió reportar cualquier anomalía relacionada con este producto a través de sus canales oficiales de atención.