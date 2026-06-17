Este cambio busca modernizar los servicios, simplificar los trámites y eliminar procedimientos innecesarios.

Los beneficiarios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) están obligados a llevar a cabo un trámite necesario para garantizar la continuidad de su apoyo económico. Las autoridades hacen un llamado a los adultos mayores para que cumplan con dicha exigencia.

La nueva credencial permanente sustituye el modelo precedente, que demandaba renovación cada dos años. Este cambio busca modernizar los servicios, simplificar los trámites y eliminar procedimientos innecesarios.

Además, esta credencial servirá como identificación para acceder a prestaciones médicas, programas sociales y descuentos y funcionará también como comprobante de supervivencia, previniendo que los derechohabientes tengan que visitar las oficinas de manera regular.

Convocan a todos los jubilados para gestionar la credencial vitalicia y recibir más de 6,000 pesos de por vida (foto: archivo).

¿Dónde tramitar la credencial permanente?

Es imperativo que los adultos mayores se presenten en la Subdelegación de Prestaciones más cercana a su residencia. Para la realización de dicho trámite, es imperativo presentar la siguiente documentación:

La tarjeta vigente de la Pensión ISSSTE

Identificación oficial

Último comprobante de pago

Requisitos para solicitar la pensión del ISSSTE

Para obtener una pensión del ISSSTE, es esencial cumplir con los años de cotización necesarios y la antigüedad laboral exigida, así como presentar la documentación correspondiente: