La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores se consolida como uno de los programas sociales más importantes del país. Cada año aumenta el número de beneficiarios y, al mismo tiempo, crece el interés por conocer los requisitos que deben cumplirse para seguir recibiendo este apoyo económico.

Aunque los pensionados creen que tienen el depósito asegurado de manera permanente, existen disposiciones que se deben respetar para evitar retrasos, suspensiones temporales o, en casos específicos, la baja definitiva del padrón.

¿El cierre de la Pensión del Bienestar? El Gobierno mexicano adelantó cómo quedará la cobertura y confirmó modificaciones (foto: archivo).

Durante 2026, la Secretaría de Bienestar mantiene una serie de lineamientos destinados a garantizar el correcto funcionamiento del programa y asegurar que los recursos lleguen a quienes realmente cumplen con los requisitos establecidos.

¿Por qué me pueden quitar la pensión?

A continuación, tres de las principales obligaciones que los adultos mayores deben atender para conservar el apoyo económico sin problema.

Mantener actualizados sus datos personales

Uno de los problemas más frecuentes surge cuando los beneficiarios cambian de domicilio, número telefónico o algún dato relevante y no notifican a las autoridades correspondientes.

Contar con información actualizada permite:

Verificar la identidad de la persona beneficiaria.

Informar sobre operativos y calendarios de pago.

Evitar errores administrativos.

Facilitar trámites relacionados con tarjetas bancarias o reposiciones.

Hay que revisar que todos los datos registrados ante Bienestar continúen vigentes, especialmente si existe algún cambio de representante auxiliar o de documentos oficiales.

Atender los procesos de verificación cuando sean requeridos

Otra de las obligaciones importantes consiste en participar en los procesos de validación que eventualmente solicitan las autoridades. Dependiendo de cada caso, la Secretaría de Bienestar puede requerir:

Confirmación de identidad.

Actualización de documentos.

Verificación de permanencia en el padrón.

Reposición de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Comparecencia para aclarar situaciones administrativas.

Esto no significa que los beneficiarios deban acudir a las oficinas gubernamentales, pero sí es importante responder a cualquier convocatoria o requerimiento oficial.

Utilizar correctamente la tarjeta y los mecanismos de cobro

Las autoridades también insisten en el uso adecuado de la tarjeta del Banco del Bienestar, ya que esta se encuentra vinculada directamente al beneficiario.

Entre las prácticas que deben evitarse destacan:

Prestar la tarjeta a terceras personas de forma permanente.

Compartir el NIP o información bancaria.

Permitir retiros mediante mecanismos irregulares.

Entregar documentación original a supuestos gestores externos.

Participar en esquemas ajenos a los procedimientos oficiales.

Si bien muchos beneficiarios reciben apoyo de familiares para realizar retiros o trámites, existen mecanismos formales para designar auxiliares o representantes cuando sea necesario.

¿Qué pasa si me suspenden la pensión?

La suspensión no implica necesariamente la pérdida del apoyo económico . Las reglas del programa distinguen entre diferentes situaciones administrativas:

Suspensión temporal del apoyo por documentación pendiente o verificaciones.

Retención de pagos mientras se aclara alguna incidencia.

Baja definitiva del padrón cuando se acredita el incumplimiento de requisitos o alguna causa prevista en las reglas de operación.

Por esta razón, especialistas recomiendan atender cualquier notificación oficial lo antes posible y conservar la documentación relacionada con el programa.

En muchos casos, los problemas pueden resolverse mediante una actualización de datos o la entrega de información complementaria.

Claves para no perder la pensión

La Pensión Bienestar para Personas Adultas Mayores continúa siendo uno de los programas sociales de mayor alcance en México. Sin embargo, su operación requiere que los beneficiarios cumplan ciertos procedimientos administrativos básicos.

Mantener actualizada la información personal, atender los procesos de verificación y utilizar correctamente los mecanismos de cobro son acciones esenciales para evitar inconvenientes.