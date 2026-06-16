El Niño llega a México con una extrema ola de calor

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la semana estará marcada por condiciones climáticas contrastantes en distintas regiones del país. Mientras algunas entidades registrarán lluvias de fuerte intensidad con potencial de provocar inundaciones y aumentos en los niveles de ríos y arroyos, otras enfrentarán una intensa ola de calor con temperaturas que podrían alcanzar hasta los 45 grados.

Este escenario será consecuencia de la interacción de diversos sistemas meteorológicos que favorecerán precipitaciones en amplias zonas del territorio nacional, al tiempo que mantendrán un ambiente extremadamente caluroso en estados del norte y noroeste de México.

Alerta del SMN por ola de calor en México Fuente: EFE Eloy Alonso

Conoce los detalles del reporte oficial del SMN en México y mantente al tanto de las alertas climáticas a nivel nacional.

Estados mexicanos con ola de calor

A pesar de las lluvias previstas en diversas regiones del país, las altas temperaturas continuarán afectando a varios estados durante los próximos días.

Se espera que Sonora, Baja California, Chihuahua y Sinaloa registren máximas de entre 40 y 45 grados, especialmente durante las horas de la tarde. En tanto, entidades como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Campeche y Yucatán podrían superar los 35 grados.

La onda de calor persistirá principalmente en zonas de Sonora, Durango, Sinaloa y Baja California, donde las condiciones extremas podrían representar riesgos para la salud, sobre todo entre niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan mantenerse bien hidratado, utilizar ropa ligera, evitar la exposición prolongada al sol y limitar las actividades físicas al aire libre durante los periodos de mayor intensidad de radiación solar.

Alerta del SMN por fuertes lluvias en México

Las autoridades indicaron que para esta jornada las condiciones de inestabilidad continuarán. Se esperan lluvias intensas en el este de Nuevo León y en el norte y noreste de Tamaulipas. Asimismo, se prevén lluvias muy fuertes en el este de Sinaloa, el oeste de Durango, el norte y este de San Luis Potosí, además del centro y sur de Chiapas.

Las precipitaciones se extenderán a:

Este y sureste de Sonora

Oeste y suroeste de Chihuahua

Sureste de Coahuila

Norte y oeste de Zacatecas

Norte de Nayarit

Norte de Jalisco

Norte de Querétaro

Norte y sureste de Hidalgo

Este del Estado de México

Tlaxcala; este y sureste de Puebla

Norte y centro de Veracruz

Norte, centro y sur de Oaxaca

Además, se prevén intervalos de chubascos, con acumulados de entre 5 y 25 milímetros, en Baja California, Baja California Sur, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Guanajuato, Aguascalientes y Tabasco. En tanto, Campeche, Yucatán y Quintana Roo registrarán lluvias aisladas con acumulaciones menores a los 5 milímetros.