El fallo, adoptado por una mayoría de siete votos de los Ministros, se centra en los recursos acumulados en los rubros de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez del régimen anterior.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) adoptó una resolución de gran relevancia para un vasto número de trabajadores jubilados del IMSS, estableciendo las bases para la eventual restitución de recursos de sus cuentas individuales.

El Pleno de la Corte optó por ejercer su potestad de atracción en una cuestión fundamental, allanando el camino para abordar una demanda histórica relacionada con sus ahorros.

La Nueva Corte hizo pública su sentencia, la cual fue ratificada por una mayoría de siete votos de los Ministros.

El fallo se enfoca en los recursos acumulados dentro de los conceptos de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez del régimen anterior.

Esta acción legal busca establecer, de forma concluyente, si, de acuerdo con sus esquemas de jubilación, estos trabajadores tienen derecho a la restitución de dichos fondos.

¿Qué implica la Facultad de Atracción 677/2025? CarlosR. Montes de Oca

En consecuencia, la SCJN ejerce la facultad de atracción sobre la solicitud 677/2025.

Alcances e implicaciones de la nueva decisión del Máximo Tribunal mexicano

La resolución de la SCJN no se presenta como una sentencia final que disponga la restitución inmediata de los fondos; más bien, constituye un paso procesal de gran importancia.

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Al activar la Facultad de Atracción 677/2025, la Corte toma en consideración un conjunto de juicios de amparo que mostraban criterios dispares entre los Tribunales Colegiados de Circuito.

Esta acción de la Corte resulta sumamente beneficiosa para los jubilados, ya que asegura que sea el órgano judicial supremo quien ofrezca una interpretación coherente. Así, se eliminará la dispersión de criterios legales, brindando certeza jurídica a nivel nacional en relación con este delicado asunto referente a las pensiones del IMSS.

¿Cuáles son los alcances y efectos de la Facultad de Atracción 677/2025?

La Facultad de Atracción 677/2025 fue presentada ante el Pleno con el propósito de abordar la cuestión central que preocupa a numerosos pensionados:

Este asunto reviste gran importancia debido a su impacto en la vida de muchos ciudadanos que dependen de las pensiones para su subsistencia. Por ello, es esencial evaluar con detenimiento las implicancias de la propuesta y su viabilidad.

Este ejercicio implica que la SCJN asumió la resolución de casos como los Amparos Directos 470/2024 y 835/2024 de los Tribunales del Cuarto Circuito.

Así lo confirmó el Secretario General de Acuerdos al informar que la solicitud fue aprobada por “Mayoría de siete votos, señor Ministro Presidente” durante la sesión del 13 de noviembre.

Una vez que la SCJN emita su sentencia de fondo, esta resolución se convertirá en una jurisprudencia obligatoria para todos los tribunales del país. Si el fallo final es positivo, como lo sugiere el título, el IMSS deberá acatar la orden y proceder a la devolución de los recursos a la cuenta individual del beneficiario jubilado.