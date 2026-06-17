La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó la formación del potencial ciclón tropical Uno en aguas del Golfo de México, un sistema que ya genera condiciones meteorológicas adversas en el noreste del país.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno se formó a las 09:00 horas de este martes. Su ubicación se encuentra a 105 kilómetros al sur-suroeste de Reynosa, Tamaulipas, y a 105 kilómetros al suroeste de Corpus Christi, Texas.

El sistema registra vientos máximos sostenidos de 45 kilómetros por hora, rachas de hasta 65 km/h y un desplazamiento hacia el noreste a 9 km/h.

Lluvias intensas y oleaje en Tamaulipas

Las bandas nubosas asociadas al potencial ciclón tropical Uno generan lluvias intensas en Nuevo León y Tamaulipas.

Golpe de agua en Tamaulipas | El potencial ciclón “Uno” ya causa estragos en el norte: así serán las próximas horas. EFE

Según el reporte meteorológico, se esperan acumulados de entre 75 y 150 milímetros en ambas entidades.

Además, se prevén vientos de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 km/h, así como oleaje de entre uno y dos metros de altura en las costas tamaulipecas.

Autoridades mantienen monitoreo

Las autoridades advirtieron que las condiciones asociadas al sistema podrían ocasionar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, además de inundaciones y desbordamientos en zonas bajas.

Ante este escenario, Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional hicieron un llamado a la población para mantenerse informada mediante canales oficiales y seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil.

El monitoreo del potencial ciclón tropical Uno continuará durante las próximas horas con el objetivo de evaluar su evolución y los posibles efectos que pudiera generar sobre el territorio nacional.