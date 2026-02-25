Con la Copa del Mundo 2026 cada vez más cerca, miles de mexicanos tienen una oportunidad única de convertir su hogar en una fuente de ingresos durante uno de los eventos deportivos más importantes del planeta al recibir un incentivo directo de Airbn para alquilar sus viviendas. Las 16 ciudades sede del torneo —que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá— ya pueden comenzar a preparar sus casa para recibir a millones de aficionados del mundo. En este contexto, Airbnb, promotor oficial del torneo en Norte América, acaba de anunciar un atractivo programa de incentivos dirigido, entre otros, a residentes de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, las tres sedes mexicanas del Mundial 2026. La plataforma informó que los nuevos anfitriones de alojamientos completos en cualquiera de las 16 ciudades sede —en Estados Unidos, Canadá y México— que reciban a sus primeros huéspedes entre el 18 de febrero y el 31 de julio de 2026 podrán ser elegibles para recibir hasta 750 dólares, equivalentes a cerca de 13 mil pesos mexicanos, en concepto de bono de bienvenida a la plataforma. Esta modalidad de renta temporal no es nueva para los capitalinos. En Ciudad de México, miles de residentes ya han aprovechado eventos de alta convocatoria —como el Gran Premio de Fórmula 1, el Desfile de Día de Muertos o grandes conciertos— para poner en renta su vivienda de forma puntual y obtener ingresos extras, tras los cuales el inmueble regresa a su uso habitual. El Mundial 2026 representa, sin embargo, una oportunidad de escala inédita, dado el volumen de visitantes internacionales que se espera que lleguen a las ciudades sede mexicanas durante las semanas que dure la competencia. De acuerdo con estimaciones de Deloitte, quienes opten por rentar temporalmente su hogar durante el torneo podrían generar ganancias de entre 900 y 1,800 dólares a lo largo de la competencia, una cifra significativa para muchas familias mexicanas. Para los interesados en sumarse al programa, los requisitos principalesson: Así se podrá ser considerados en la elegibilidad del incentivo económico anunciado por Airbnb.