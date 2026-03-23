Para miles de extrabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el panorama financiero cambió por completo. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una jurisprudencia definitiva que prohíbe la duplicidad de ingresos por el mismo concepto de retiro. Este fallo establece que quienes ya gozan de una jubilación bajo el Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP) -el esquema robusto pactado en el Contrato Colectivo de Trabajo- no pueden reclamar adicionalmente la pensión de vejez prevista en la Ley del Seguro Social. Para el Máximo Tribunal, permitir ambos pagos sería un beneficio “injustificado”, ya que el motivo de ambas prestaciones es el mismo: la edad avanzada del trabajador. El punto clave de esta resolución radica en el caracter “extralegal” del RJP. Según los ministros, este esquema no es un derecho mínimo, sino una protección superior a la que recibe cualquier trabajador promedio en México. Al analizar el contrato pactado con el sindicato (SNTSS), la Corte concluyó que el RJP ya cubre de forma integral todos los riesgos y necesidades del jubilado, incluyendo: Fuentes jurídicas especializadas señalan que la SCJN busca evitar que el Estado pague dos veces por una misma causa, garantizando que los recursos se distribuyan de manera equitativa sin generar “privilegios procesales” sobre el resto de la población derechohabiente. Esta decisión no solo afecta a quienes ya se encuentran en litigio, sino que funciona como un blindaje financiero para el IMSS. De haber fallado a favor de la doble pensión, el Instituto habría enfrentado un impacto económico de miles de millones de pesos, poniendo en riesgo la viabilidad de los servicios de salud para el resto de los mexicanos. A continuación, los puntos clave si eres extrabajador o estás por jubilarte. Expertos en seguridad social recomiendan a los afectados revisar su estado de cuenta de la Afore y sus semanas cotizadas, pero entender que, bajo las condiciones actuales del Poder Judicial, el sistema de protección ya se considera “satisfecho” con el pago único del régimen interno.