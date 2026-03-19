Durante febrero de 2026, las utilidades de las Afores ascendieron a MXN$ 3,383 millones , lo que representó un crecimiento de 17.2% frente a los MXN$ 2,886 millones reportados en febrero de 2025, pese a un entorno de incertidumbre geopolítica derivado de la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos, de acuerdo con los datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). Entre las administradoras con mayores utilidades destacaron XXI Banorte, con MXN$ 666,246 millones; Sura, con MXN$ 545,297 millones; y Profuturo, con MXN$ 504,579 millones. En contraste, las Afores con menores utilidades fueron Principal, con MXN$ 70,669 millones ; Invercap, con MXN$ 85,378 millones; y Azteca, con MXN$ 138,916 millones. El crecimiento de los ingresos y utilidades del sector se explicó principalmente por el aumento en los recursos administrados. Esto ha sido resultado de la reforma de 2020, que elevó de forma gradual las aportaciones obligatorias al sistema de ahorro para el retiro, al pasar de 6.5% del salario del trabajador antes de la modificación a una meta de 15% en 2030. Dicho incremento comenzó en 2023 y, para 2026, la aportación obligatoria ya alcanzó 10.5% del salario, lo que ha fortalecido el flujo de recursos hacia las cuentas individuales y, en consecuencia, el tamaño de los activos gestionados por las Afores. Aunque actualmente las administradoras cobran una comisión promedio de 0.54%, por debajo del casi 1% que prevalecía antes de la reforma, este menor porcentaje se compensa al aplicarse sobre saldos considerablemente más altos. Tanto la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore) como la Consar han señalado que el repunte de las utilidades también se ha visto favorecido por las plusvalías históricas registradas en los portafolios de inversión en los últimos años.