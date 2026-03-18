Durante el primer bimestre de 2026, el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) acumuló plusvalías por MXN$ 306,725 millones , un crecimiento de 10% frente al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), pese al entorno de volatilidad global que se intensificó tras el inicio de la guerra en Irán a finales de febrero. Solo en febrero, el sistema registró rendimientos por MXN$ 148,254 millones , con lo que ligó 10 meses consecutivos con plusvalías, mostrando resiliencia del ahorro pensionario de los mexicanos. Las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) lograron estos rendimientos en un entorno que ya mostraba tensiones globales, previo al estallido del conflicto en Irán, evento que ha comenzado a presionar a los mercados financieros. Las Afores tienen el mandato de invertir los ahorros de los trabajadores en diversos instrumentos financieros como acciones en bolsas de valores, bonos y deuda, con el objetivo de generar rendimientos que incrementen el ahorro pensionario. En función del desempeño de estos activos, reportan mensualmente plusvalías o minusvalías. No obstante, el inicio del conflicto en Irán el pasado 28 de febrero ha generado un nuevo episodio de volatilidad global que ya comienza a reflejarse en los mercados. Durante marzo, las bolsas en México y el resto del mundo han registrado caídas, al tiempo que los precios del petróleo han repuntado, lo que ha generado presiones inflacionarias. Este entorno también ha llevado a una revisión al alza en las expectativas de tasas de interés, lo que podría afectar el desempeño de las inversiones de las Afores y, con ello, interrumpir la racha de plusvalías observada en meses recientes. Analistas anticipan que, de mantenerse estas condiciones, el sistema podría enfrentar minusvalías en el corto plazo, en línea con la reacción de los mercados financieros internacionales ante eventos geopolíticos.